Tlalpan toma cartas en el asunto para mantener la seguridad en el Ajusco

Parque Nacional Cumbres del Ajusco

Este fin de semana miles de familias buscaron espacios de recreación fuera o dentro de la ciudad para aprovechar los días de asueto por Semana Santa; la alcaldía Tlalpan alberga uno de los puntos dentro de la capital donde se puede conectar con la naturaleza, el Ajusco.

Además de las cabañas y ranchos que ofrecen una diversidad de actividades como gotcha, montar a caballo, renta de cabañas, y el mayor atractivo que está en sus zonas montañosas como el Pico del Águila, que durante los pasados meses estuvo en medio del escrutinio por múltiples desapariciones que se desarrollaron en la zona.

Un ejemplo es el caso de la joven de 19 años Ana Amelí García Gámez, senderista que fue vista por última vez en la zona en julio del año pasado; o Luis Óscar Anaya García de 48 años que desapareció desde el mes de septiembre.

Para no caer en los fatales errores del pasado, la alcaldía liderada por Gaby Osorio estableció un protocolo de seguridad para preservar el bienestar de las personas que quieran acceder a practicar senderismo en el área.

Antes de llegar a las faldas del cerro del Ajusco, sobre la carretera Picacho Ajusco, se encuentra un punto de vigilancia permanente de la Guardia Nacional, adicionalmente con motivo de los días feriados, elementos de la policía capitalina también participaron en el resguardo carretero.

Lo que a algunos visitantes podría parecerles injusto, a otros les parece una buena medida de seguridad implementada: antes el acceso para subir al Pico del Águila, es decir, a 3 mil 900 metros de altura, grupos de vigilantes organizados por habitantes de las comunidades colindantes, cobran 50 pesos por persona que suba para tener un registro de los senderistas que acceden, igualmente, se registra a cada persona que deja el lugar.

Esto con el fin de asegurarse que todas las personas que decidan subir a la zona montañosa tengan un retorno seguro.

Personas que visitan frecuentemente la zona, señalan que el Ajusco ha recibido una atención justa por parte de los gobiernos local y capitalino que no se había visto en administraciones anteriores.

Lo anterior derivado a que se están implementado acciones para su conservación como el combate a taladores de árboles ilegales que en años recientes habían iniciado un rasurado del suelo que ahora se encuentra recuperándose luego de que la Guardia Nacional contribuyera al combate de alguno de estos grupos con el uso de la fuerza.