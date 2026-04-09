Arranca programa de desazolve en Naucalpan para prevenir inundaciones

Con el objetivo de evitar inundaciones durante la próxima temporada de lluvias, el Gobierno de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, dio el banderazo de inicio al Programa de Desazolve en Colonias, el cual beneficiará a 232 comunidades del municipio.

Este programa busca mejorar las condiciones del sistema de drenaje pluvial y sanitario, a fin de prevenir anegaciones que afectan tanto la movilidad como el patrimonio de las familias naucalpenses, especialmente en temporadas de lluvias intensas.

Las acciones serán ejecutadas a través del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan (OAPAS), instancia que trabajará en la limpieza de más de 2 mil kilómetros de redes de drenaje. Estas labores consisten principalmente en el retiro de lodos, basura y sedimentos que obstruyen el flujo del agua y provocan encharcamientos.

De acuerdo con autoridades municipales, el programa contempla la intervención en puntos considerados críticos dentro del municipio. Entre ellos se encuentran 30 barrancas, 36 mercados municipales, así como diversos cárcamos de bombeo, los cuales son fundamentales para el adecuado desalojo de aguas residuales y pluviales.

Asimismo, se dará prioridad a vialidades principales como el Periférico Norte, una de las arterias más transitadas de la zona, donde las inundaciones pueden generar afectaciones importantes tanto para automovilistas como para peatones.

Durante el arranque del programa, el alcalde destacó la importancia de realizar trabajos preventivos antes del inicio de las lluvias, ya que esto permite reducir riesgos y garantizar mayor seguridad para la población. También subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para mejorar los servicios públicos en el municipio.

Vecinos de distintas colonias han señalado que este tipo de trabajos son necesarios, ya que cada año enfrentan problemas derivados de la acumulación de agua en calles y viviendas. Por ello, consideran que el mantenimiento constante del drenaje es clave para evitar afectaciones mayores.

El Gobierno municipal reiteró que estas labores se llevarán a cabo de manera coordinada entre distintas áreas, con el objetivo de cubrir la mayor parte del territorio y atender las zonas con mayor vulnerabilidad.

Autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar evitando tirar basura en la vía pública, ya que esto contribuye a la obstrucción del drenaje. Con este programa, Naucalpan busca fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.