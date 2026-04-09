Metrópoli

Trabajos fitosanitarios atendieron a tiempo una infestación moderada en un ahuehuete histórico del Jardín Tabacalera

Atienden ahuehuete histórico por presencia de muérdago en Jardín Tabacalera

Por Gerardo Mayoral
Atienden ahuehuete histórico por presencia de muérdago en Jardín Tabacalera

La alcaldía Cuauhtémoc realizó una intervención fitosanitaria preventiva para retirar la planta hemiparásita y evitar daños al arbolado cercano en el Jardín Tabacalera.

La Dirección General de Servicios Urbanos llevó a cabo una intervención fitosanitaria en un ahuehuete histórico ubicado en el Jardín Tabacalera, con el objetivo de atender una infestación moderada de muérdago y preservar la salud del ejemplar.

De acuerdo con la autoridad, los trabajos consistieron en la remoción de Struthanthus interruptus, una planta hemiparásita que se adhiere a los árboles para extraer sus nutrientes, lo que puede debilitarlos de forma progresiva si no se controla a tiempo.

La atención se realizó de manera preventiva, lo que permitió frenar la propagación del muérdago y evitar afectaciones mayores tanto en este árbol como en el arbolado cercano.

Estas acciones forman parte de un esquema permanente de mantenimiento y protección de áreas verdes, orientado a conservar en condiciones adecuadas los árboles y espacios públicos de la demarcación.

Tendencias