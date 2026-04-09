Atienden ahuehuete histórico por presencia de muérdago en Jardín Tabacalera

La alcaldía Cuauhtémoc realizó una intervención fitosanitaria preventiva para retirar la planta hemiparásita y evitar daños al arbolado cercano en el Jardín Tabacalera.

La Dirección General de Servicios Urbanos llevó a cabo una intervención fitosanitaria en un ahuehuete histórico ubicado en el Jardín Tabacalera, con el objetivo de atender una infestación moderada de muérdago y preservar la salud del ejemplar.

De acuerdo con la autoridad, los trabajos consistieron en la remoción de Struthanthus interruptus, una planta hemiparásita que se adhiere a los árboles para extraer sus nutrientes, lo que puede debilitarlos de forma progresiva si no se controla a tiempo.

La atención se realizó de manera preventiva, lo que permitió frenar la propagación del muérdago y evitar afectaciones mayores tanto en este árbol como en el arbolado cercano.

Estas acciones forman parte de un esquema permanente de mantenimiento y protección de áreas verdes, orientado a conservar en condiciones adecuadas los árboles y espacios públicos de la demarcación.