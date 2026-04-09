Capacitan a Uber y Airbnb para denunciar trata de personas en época mundialista

Mundial Más de 250 mil socios conductores y socios repartidores registrados en las aplicaciones de Uber reciben información para identificar y reportar un posible caso de trata de personas. (Rogelio Morales Ponce)

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), SINTRATA, A.C. y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México se aliaron con la empresa de servicio de taxi por aplicación, Uber, así como con anfitriones de la plataforma de alojamiento temporal, Airbnb, con la finalidad de promover la identificación y el reporte seguro de posibles casos de trata de personas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Bajo el lema de “Tenemos #OjosEnTodasPartes”, la alianza para la campaña “Mundial sin Trata”, visibiliza que, en México, las víctimas de trata de personas están mucho más cerca de lo que se cree. Sin embargo, subrayaron, el 99 por ciento de los afectados pasan desapercibidos en lugares donde podrían ser identificadas y en eventos deportivos masivos, como el Mundial de la FIFA 2026, la trata de personas viene con la incidencia de este delito.

La campaña también va dirigida a sectores como viajes, turismo o salud, con el objetivo de promover la identificación y el reporte seguro de trata de personas en el marco de la justa deportiva, a la Línea Nacional contra la Trata de Personas del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.

Informes de la UNODC, UNICEF y Amnistía Internacional señalan que los eventos deportivos masivos pueden incrementar el riesgo de trata con fines de explotación sexual y laboral; estas dinámicas tienden a intensificarse en contextos de alta concentración de personas y afluencia turística.

Con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, millones de personas se moverán entre ciudades y destinos turísticos en el país. México recibirá 13 partidos en estadios con capacidad de hasta 46 mil 300 personas, lo que implica un flujo masivo de visitantes con potencial impacto en la explotación sexual asociada al turismo.

Del lado de Uber, una de las plataformas que utilizarán turistas y ciudadanos para movilizarse en la celebración de la justa deportiva, enfatizaron que con la información adecuada y el apoyo de la tecnología, todos pueden aprender a identificar las señales y reportar cualquier sospecha de forma segura y anónima y de esta manera, trabajar para aumentar la identificación y el reporte ciudadano de la trata de personas en las ciudades, dado que los socios conductores y repartidores son los principales observadores de los posibles crímenes que suceden en el espacio público.

La colaboración ha permitido desarrollar e implementar estrategias de información escalables a nivel nacional y regional dirigidas a ciudadanos clave —como conductores y repartidores—, quienes, por su presencia cotidiana en el espacio público, tienen ojos en todas partes, y pueden contribuir a la identificación y reporte de posibles situaciones de trata.

Para la denuncia de este crimen, más de 250 mil socios conductores y socios repartidores registrados en las aplicaciones de Uber reciben información para identificar y reportar un posible caso de trata de personas.

Por lo tanto, en colaboración con las instituciones, se instaló el número de la Línea Nacional contra la Trata, siempre a la mano en la app de Uber.

Así, si el usuario o socio conductor sospechan de un posible caso de trata de personas:

Observa con atención, mantén la discreción y no intervengas, por tu seguridad y la de la posible víctima

Trata de memorizar la siguiente información: la apariencia y comportamiento de las personas involucradas, el lugar, la fecha y la hora y cualquier interacción que te parezca fuera de lugar

Busca un lugar tranquilo y seguro Encuentra un espacio donde te sientas cómodo para realizar un reporte

Reporta a la Línea Nacional contra la Trata de Personas: 800 55 33 000 Encuentra este número en tu app de Uber: ve al botón de Ayuda → Seguridad → Denunciemos la Trata de Personas

La campaña también va dirigida a anfitriones de la plataforma de alojamiento temporal, Airbnb, los cuales prevén canalizar este delito a las autoridades correspondientes. Para esto, advirtieron, prevén acciones contra cualquier persona que utilice su plataforma para participar en estas actividades o facilitarlas. Del mismo modo, también prohíben el trabajo sexual y la captación para fines sexuales (incluso en lugares donde son legales), debido a las dificultades para distinguir entre el trabajo sexual y la trata o la explotación sexual.

A manera de atención a que no aumente la incidencia delictiva, Airbnb se asoció con Polaris y ECPAT International, organizaciones para ayudar a combatir la trata y la explotación infantil.

Detallaron que, si bien los casos de trata y explotación denunciados en Airbnb son poco frecuentes y pueden ser difíciles de identificar, llamaron a denunciar cualquier inquietud del usuario, a través de:

Descripciones de las personas

Datos del vehículo o matrículas

Detalles del comportamiento preocupante que observó

Cualquier documentación que pueda tener

Airbnb suplicó no investigar ni confrontar a alguien de quien se sospeche que ha cometido este delito, por el contrario, llamar a la Línea Directa Nacional contra la Trata de Personas.

Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, una de las tendencias sobre la trata de personas que cobran especial relevancia en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es la activación de redes transnacionales: hay una tendencia creciente a captar personas de otras nacionalidades —principalmente de Colombia, Venezuela y Honduras— con falsas promesas de regularización migratoria. La convergencia entre trata y tráfico de personas se intensifica al compartir rutas de movilidad, lo que es especialmente relevante en un contexto de alta afluencia de visitantes internacionales.

También, aludieron que el desconocimiento ciudadano del delito agrava esta silenciosa situación: la ciudadanía sigue confundiendo la trata con delitos como el tráfico de drogas, el secuestro o el tráfico de personas, lo que reduce la capacidad de identificación y reporte. Este déficit de conocimiento refuerza la necesidad de campañas de sensibilización dirigidas, especialmente en sectores con alta exposición durante el Mundial.