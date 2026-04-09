Clima CDMX hoy 9 de abril: alertan por posible caída de granizo en seis alcaldías

Granizo en CDMX | jueves 9 de abril Autoridades de Protección Civil alertaron por posible caída de granizo en la zona sur de la Ciudad de México este día. (Graciela López Herrera)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este jueves la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes, vientos con rachas superiores a 50 km/h y posible caída de granizo para la tarde de hoy en seis alcaldías de la capital del país. Esto es lo que debes de saber.

Clima CDMX: ¿En qué alcaldías hay riesgo por lluvias fuertes y granizo este jueves 9 de abril?

De acuerdo con el boletín emitido alrededor de las 12:50 horas y actualizado durante la tarde, se esperan acumulados de lluvia entre 15 y 29 milímetros. Las precipitaciones podrían generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas. Además, se prevé actividad eléctrica y granizo en algunas zonas.

Las alcaldías que podrían ser principalmente afectadas son:

Coyoacán

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Imágenes de radar de la SGIRPC reportan ya lluvias ligeras y lloviznas en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, con condiciones que continuarán durante la tarde en gran parte de la Ciudad de México.

¿Qué hacer en caso de lluvia fuerte o granizo?

La dependencia exhorta a la ciudadanía a seguir las siguientes medidas preventivas en caso de lluvia:

Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

Cierra puertas y ventanas.

No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

Ten siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes.

No tires basura en la vía pública, barrancas, ríos o canales.

Evita acercarte a bardas, espectaculares, árboles, cables de electricidad, cauces de agua y partes bajas de lomas.

Revisa que no se hayan dañado techos, instalaciones eléctricas, de gas y de agua potable.

Maneja con extrema precaución y enciende las luces del vehículo.

De igual forma, se recomienda mantenerse informado o informada a través de los diferentes canales de comunicación oficiales de Protección Civil.