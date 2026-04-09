Clima CDMX hoy 9 de abril: alertan por posible caída de granizo en seis alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este jueves la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes, vientos con rachas superiores a 50 km/h y posible caída de granizo para la tarde de hoy en seis alcaldías de la capital del país. Esto es lo que debes de saber.
Clima CDMX: ¿En qué alcaldías hay riesgo por lluvias fuertes y granizo este jueves 9 de abril?
De acuerdo con el boletín emitido alrededor de las 12:50 horas y actualizado durante la tarde, se esperan acumulados de lluvia entre 15 y 29 milímetros. Las precipitaciones podrían generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas. Además, se prevé actividad eléctrica y granizo en algunas zonas.
Las alcaldías que podrían ser principalmente afectadas son:
- Coyoacán
- Iztapalapa
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
Imágenes de radar de la SGIRPC reportan ya lluvias ligeras y lloviznas en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, con condiciones que continuarán durante la tarde en gran parte de la Ciudad de México.
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde del jueves 09/04/2026, en las demarcaciones: @Alcaldia_Coy, @Alc_Iztapalapa, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 9, 2026
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¿Qué hacer en caso de lluvia fuerte o granizo?
La dependencia exhorta a la ciudadanía a seguir las siguientes medidas preventivas en caso de lluvia:
- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.
- Cierra puertas y ventanas.
- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.
- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.
- Ten siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes.
- No tires basura en la vía pública, barrancas, ríos o canales.
- Evita acercarte a bardas, espectaculares, árboles, cables de electricidad, cauces de agua y partes bajas de lomas.
- Revisa que no se hayan dañado techos, instalaciones eléctricas, de gas y de agua potable.
- Maneja con extrema precaución y enciende las luces del vehículo.
De igual forma, se recomienda mantenerse informado o informada a través de los diferentes canales de comunicación oficiales de Protección Civil.