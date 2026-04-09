Congreso CDMX aprueba Plan B de la Reforma Electoral; “debilita la democracia”, acusa oposición

Congreso de la CDMX (Jennifer Garlem)

El Congreso de la Ciudad de México, en calidad de integrante del Constituyente Permanente, aprobó —con 49 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones— el “Pan B“ de la Reforma Electoral, que busca limitar regidurías municipales, adecuar el presupuesto de congresos estatales y establecer límites a sueldos de funcionarios electorales.

La reforma a la Carta Magna, que fue enviada por el Congreso de la Unión a los poderes legislativos locales, consiste en modificar los artículos 115, fracción I, párrafo primero, y 116, fracción II, párrafo segundo; así como adicionar al artículo 134 un párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes.

Los legisladores de Morena y aliados coincidieron en que esta reforma constitucional no sólo le pone un límite al presupuesto de las legislaturas estatales, sino también le cierra el paso a las remuneraciones y prestaciones de la alta burocracia. Además, argumentaron que con este paso se contribuye al fortalecimiento institucional y la vida democrática de México.

Debilitará al árbitro electoral

La bancada del PAN señaló que se recorta presupuesto a instituciones sin enfrentar el crimen organizado y consideraron que, lejos de fortalecer la democracia, la modificación busca debilitar al árbitro electoral.

Los panistas también señalaron la necesidad de fortalecer el voto ciudadano en el país y el extranjero, así como la democracia, en lugar de poner en tela de juicio la pluralidad, la participación y la libertad de expresión.

La bancada naranja consideró que el “Plan B” sólo es una modificación administrativa cosmética, porque no cambia a profundidad el sistema electoral.

El PRI señaló que el “Plan B” carece de credibilidad y autoridad moral. Además, que pretende cooptar el último pendón que sostiene la democracia en México.

El Partido Verde señaló que el presupuesto público debe utilizarse para atender las demandas de la gente, no para construir imágenes personales ni intereses políticos, y que la minuta responde a ello.

El grupo parlamentario del PT insistió en que esta reforma constitucional no debilita la democracia, sino que la dignifica y hace congruente con el tiempo que vive este país

La APPT y la APMCFI celebraron que la reforma permitirá consolidar un Estado más justo y contribuye a terminar con los privilegios en un régimen basado en austeridad republicana, honestidad y equidad.