GAM arranca programa de repavimentación total con nueva maquinaria y 300 mdp de inversión

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano presentó el programa “La Calle es Nuestra”, estrategia de repavimentación que contempla la intervención total de calles en distintas colonias mediante el uso de maquinaria especializada y una inversión anunciada de 300 millones de pesos.

El director de Servicios Públicos, Alberto Rivera, explicó que el programa no se centrará en el bacheo tradicional, sino en el retiro completo de la superficie de rodamiento dañada para colocar una nueva carpeta asfáltica.

Para ello, la alcaldía adquirió dos trenes de pavimentación y rehabilitó un equipo que se encontraba fuera de operación, con lo que suma tres conjuntos de maquinaria capaces de ejecutar este tipo de trabajos de manera integral.

Estos trenes están conformados por fresadoras que retiran el asfalto deteriorado a una profundidad aproximada de 10 centímetros, pavimentadoras que colocan la nueva mezcla, barredoras y rodillos compactadores que aseguran la correcta terminación de la superficie.

Según lo expuesto durante el arranque, se trata de equipos de tecnología reciente que requirieron capacitación especializada para el personal operativo.

GAM arranca programa de repavimentación total con nueva maquinaria y 300 mdp de inversión

La alcaldía señaló que es la única demarcación de la ciudad que cuenta actualmente con este número de trenes de pavimentación propios, lo que permitirá reducir la dependencia de contratos externos y acelerar los tiempos de intervención en las vialidades.

El alcalde afirmó que la demarcación recibió un rezago importante en materia de calles deterioradas y que, pese a las acciones de bacheo realizadas en el último año, la solución requería un enfoque distinto. El nuevo programa busca sustituir por completo las superficies dañadas para prolongar su vida útil.

El plan contempla trabajos en colonias como Campestre Aragón, Esmeralda, San Felipe de Jesús y Nueva Tenochtitlán, entre otras, aunque la autoridad indicó que las intervenciones se extenderán progresivamente a distintos puntos del territorio.

GAM arranca programa de repavimentación total con nueva maquinaria y 300 mdp de inversión

Vecinos consultados durante el arranque del programa expresaron opiniones encontradas pero en general favorables ante el anuncio.

María Hernández, habitante de la colonia San Felipe de Jesús desde hace más de 30 años, consideró que el principal problema de la zona han sido los baches que reaparecen semanas después de ser atendidos.

“Aquí han venido muchas veces a tapar hoyos, pero cuando llueve vuelven a salir. Si ahora de verdad levantan toda la calle y la hacen nueva, sería algo que sí se va a notar. Lo que queremos es que no sea solo el anuncio, sino que veamos las máquinas trabajando en nuestra colonia”, comentó.

Por su parte, Jorge Martínez, vecino de la colonia Nueva Tenochtitlán, opinó que la iniciativa puede mejorar la movilidad diaria, sobre todo para el transporte público y los vehículos particulares.

“Las combis y camiones sufren mucho con las calles así, y eso también afecta los tiempos y hasta los costos. Ojalá el programa llegue pronto a esta parte porque sí hace falta. Se ve bien que tengan su propia maquinaria, eso da más confianza de que no dependerán de terceros”, señaló.

El alcalde relacionó este programa con otras acciones emprendidas en la demarcación en materia de seguridad, espacios públicos y recuperación urbana, y afirmó que la mejora de las calles forma parte de una estrategia integral para renovar la imagen de la alcaldía.

También mencionó que estas obras buscan que la demarcación esté en mejores condiciones ante la llegada de visitantes a la ciudad con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, dado que muchos turistas acuden a la Basílica de Guadalupe, ubicada en esta alcaldía.

Personal de obras y servicios públicos participará de forma permanente en la operación de los trenes de pavimentación, que comenzaron actividades tras el banderazo de salida. La autoridad indicó que el programa será continuo y que las cuadrillas se desplazarán por diferentes colonias conforme a una programación que será dada a conocer a los vecinos.

Al final, habitantes de distintas zonas de Gustavo A. Madero observan con expectativa el arranque de esta estrategia, que promete dejar atrás el esquema de reparaciones parciales y apostar por la renovación completa de las vialidades.