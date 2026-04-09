IECM reporta avances para habilitar el voto anticipado en Presupuesto Participativo y elección de COPACOs

El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó avances en la implementación del modelo de operación para la votación y opinión anticipada en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 y en la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACOs) 2026.

Las acciones están enfocadas en facilitar la participación de personas residentes en el extranjero, en estado de postración y sus cuidadoras primarias, así como de personas en prisión preventiva.

De acuerdo con el reporte presentado por la Comisión Provisional de Votos Anticipados, el objetivo es garantizar el ejercicio de derechos político-electorales y de participación ciudadana mediante mecanismos accesibles y seguros para sectores en situación de vulnerabilidad.

En el caso de la población residente en el extranjero, el instituto electoral envió información y comunicados a más de 17 mil 600 cuentas de correo electrónico para promover el registro de proyectos y la participación en estos mecanismos.

Respecto a las personas en prisión preventiva, se realizaron 10 visitas a siete centros penitenciarios, donde se recabaron 207 formatos que derivaron en el registro de 285 proyectos para la Consulta de Presupuesto Participativo. Además, se desarrollaron actividades de educación cívica que alcanzaron a más de mil personas privadas de la libertad, con el propósito de informar sobre estos ejercicios.

Como parte de la preparación operativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México entregó una base de datos con 2 mil 289 personas en prisión preventiva, insumo que permitirá integrar la Lista Nominal de Electores en esta condición y organizar la votación anticipada correspondiente.

En cuanto a personas en estado de postración y sus cuidadoras primarias, el instituto realizó acciones de difusión en instituciones de salud y espacios públicos, con las que informó a mil 150 personas sobre su derecho a participar.

Asimismo, a partir del listado remitido por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se efectuaron visitas domiciliarias, de las cuales 363 personas confirmaron su participación.

De igual forma, 135 cuidadoras primarias manifestaron su interés en participar en estos mecanismos, lo que amplía el alcance de esta modalidad desde una perspectiva de acompañamiento y accesibilidad.

El informe también señala que continúan los preparativos logísticos para las siguientes etapas, entre ellas nuevas visitas a centros penitenciarios para recabar solicitudes individuales de inscripción a la lista nominal correspondiente de las personas en prisión preventiva.