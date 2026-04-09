Magdalena Contreras abrirá su primera escuela gratuita de charrería

La alcaldía Magdalena Contreras pondrá en marcha su primera escuela gratuita de charrería, un proyecto orientado a promover la práctica deportiva y recuperar tradiciones vinculadas al territorio.

La apertura oficial está prevista para el próximo 12 de abril al mediodía, con una charreada abierta al público en el lienzo charro de San Nicolás Totolapan.

La actividad inaugural incluirá exhibiciones, música y actividades familiares con entrada libre. La iniciativa está dirigida a niñas, niños, jóvenes y personas adultas, y contará con entrenadores certificados.

El proyecto es coordinado por la Dirección General de Bienestar Social y la Subdirección de Educación Física y Deporte de la alcaldía.

Según lo informado, la propuesta surgió a partir del trabajo conjunto con agrupaciones de charros de la demarcación y núcleos agrarios, así como del interés por mantener vigentes prácticas tradicionales que aún forman parte de la vida comunitaria en zonas rurales de la alcaldía.

Autoridades locales señalaron que en pueblos originarios como San Nicolás Totolapan persisten actividades relacionadas con el campo, lo que ha permitido conservar prácticas asociadas a la charrería. En ese contexto, la escuela busca posicionar esta disciplina como una actividad formativa, incluyente y vinculada a la identidad local.

También se destacó que las características geográficas de la demarcación, con zonas de montaña y áreas naturales, favorecen el desarrollo de esta actividad tanto en su dimensión deportiva como cultural.

La apertura de la escuela de charrería se suma a la oferta deportiva gratuita que actualmente mantiene la alcaldía. Según datos oficiales, La Magdalena Contreras cuenta con 35 escuelas de desarrollo deportivo distribuidas en 17 disciplinas distintas. A ello se agregan programas como “Al Agua Cacomixtle”, enfocado en clases de natación en zonas de alta marginación, y la estrategia “Boxeando por la Paz”, que reúne a alrededor de 300 jóvenes.

De manera paralela, se desarrollan actividades de activación física dirigidas a personas adultas mayores, entre ellas sesiones de yoga, cachibol y deporte incluyente.