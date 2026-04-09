Más fallas en el Metro CDMX: ahora suspenden servicio por “incendio” en la Línea 4

Incendio Línea 4 Metro CDMX Un corto circuito provocó fuego en una de las estaciones, provocando la evacuación temporal.

El caótico Servicio de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México volvió a presentar nuevos problemas e inconvenientes para sus personas usuarias. Ahora, se trató de un “incendio” ocasionado por un corto circuito en las vías que provocó la suspensión temporal del servicio en la Línea 4. Ante esta situación, se activó el apoyo con unidades de RTP para auxiliar a pasajeras y pasajeros.

¿Qué pasó en la Línea 4 del Metro CDMX este jueves 9 de abril?

Este jueves, el servicio de la Línea 4 del Metro de la Ciudad de México sufrió una suspensión parcial durante varias horas debido a un cortocircuito en la zona de vías, lo que obligó a realizar una inspección de seguridad y un corte de energía programado. El incidente afectó principalmente el tramo Canal del Norte–Santa Anita, dejando fuera de servicio a seis estaciones clave y obligando a miles de usuarios a modificar sus rutas o utilizar transporte alternativo.

De acuerdo con información oficial del Metro CDMX, alrededor de las 9:30 horas se registró el cortocircuito al paso de un tren, lo que provocó chispas y explosiones visibles en las vías, según reportes y videos compartidos por usuarios en redes sociales. Ante esto, personal del Sistema realizó un corte de energía para llevar a cabo una revisión detallada en la zona de vías.

Posteriormente, se detalló que las estaciones afectadas eran:

Canal del Norte

Morelos

Candelaria (Palacio Legislativo)

Fray Servando

Jamaica

Santa Anita.

El servicio operó de forma parcial únicamente entre las terminales Martín Carrera y Consulado.

Este accidente ocurre un día después de un “flamazo” que se vivió en la estación Salto del Agua de la Línea 1 apenas este 8 de abril. De igual forma, el incidente causó interrupción del servicio y el desalojo de la estación así humo que afectó a diferentes personas usuarias al momento de lo ocurrido.

Activan servicio provisional en la Línea 4 del Metro CDMX

Para mitigar el impacto, el Metro coordinó de inmediato el apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que desplegó unidades de apoyo en el tramo Consulado–Santa Anita en ambos sentidos. Esta medida buscó mantener la movilidad de los usuarios que diariamente utilizan esta línea para desplazarse entre el norte y el centro-oriente de la ciudad.