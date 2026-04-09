Niñas y niños aprenden sobre aves en el Parque Ecológico Ehécatl de Ecatepec

En un ambiente lleno de naturaleza, aprendizaje y convivencia, se llevó a cabo una jornada de avistamiento de aves en el Parque Ecológico Ehécatl, donde niñas y niños participaron en una actividad enfocada en el cuidado del medio ambiente.

Durante el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de observar distintas especies de aves que habitan en la zona, muchas de ellas consideradas endémicas de la Sierra de Guadalupe. La actividad fue guiada por el especialista M. en C. Diego Barrales, quien compartió sus conocimientos sobre la importancia de proteger estas especies y su hábitat natural.

Desde temprana hora, familias completas comenzaron a reunirse en el parque, equipadas con binoculares, libretas y cámaras, listas para iniciar el recorrido. A lo largo del trayecto, el guía explicó las características principales de las aves, como su tamaño, color, tipo de canto y comportamiento, lo que permitió a los participantes identificarlas con mayor facilidad.

Uno de los objetivos principales de esta actividad fue fomentar en las nuevas generaciones el respeto por la naturaleza y la importancia de conservar los ecosistemas locales. A través de dinámicas sencillas y explicaciones claras, los niños pudieron comprender cómo las acciones humanas impactan directamente en la vida de las aves y otros animales.

Además del aprendizaje, el evento también se convirtió en un espacio de convivencia comunitaria, donde padres e hijos compartieron una experiencia diferente, lejos del ruido de la ciudad. Algunos asistentes señalaron que este tipo de actividades ayudan a crear conciencia desde temprana edad y fortalecen los lazos familiares.

La Dirección de Medio Ambiente y Ecología de Ecatepec fue la encargada de organizar esta jornada, como parte de una serie de actividades que se realizan a lo largo del año con el objetivo de promover la educación ambiental en el municipio. Autoridades locales destacaron la importancia de acercar a la población a este tipo de experiencias, especialmente en zonas urbanas donde el contacto con la naturaleza es limitado.

Asimismo, se invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales oficiales, donde se anuncian nuevas actividades relacionadas con el cuidado del entorno, talleres y recorridos guiados como este.

Finalmente, los organizadores agradecieron la participación de todas las personas que formaron parte de la jornada, resaltando que el interés mostrado por niñas y niños es clave para construir una cultura de respeto y protección hacia el medio ambiente.

Con este tipo de iniciativas, Ecatepec busca seguir impulsando acciones que contribuyan al cuidado de la biodiversidad y al aprendizaje en comunidad, demostrando que pequeñas actividades pueden generar grandes cambios.