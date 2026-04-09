Se alía la SSC con la Policía Francesa para el control de multitudes en eventos deportivos

Curso En la capacitación participan 60 elementos de la Policía Metropolitana en una formación especializada que incluye coordinación con servicios de emergencia y atención a víctimas. (SSC)

Como parte de los preparativos para la Copa Mundial de Futbol que se celebrará en nuestro país, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) inició el “Curso de gestión democrática de multitudes durante manifestaciones y grandes acontecimientos deportivos de alto riesgo”, que será impartido por las Compañías Republicanas de Seguridad de la Policía Nacional Francesa.

Durante dos semanas, 60 elementos de la Coordinación General de la Policía Metropolitana, serán instruidos en este curso, donde fortalecerán sus conocimientos, capacidades y habilidades en formaciones y maniobras básicas para el mantenimiento del orden, gestión de multitudes en eventos deportivos y manifestaciones de alto riesgo, así como en la coordinación con servicios de emergencia y la atención a víctimas.

Durante el evento, realizado en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, reconoció la estrecha relación de colaboración entre ambos países y destacó la importancia de intercambiar conocimientos con una nación referente en la materia.

“Francia tiene una experiencia vastísima en la organización de eventos mundiales, recientemente con la realización de unos Juegos Olímpicos, y ha sido durante muchos años un referente en materia policial, en protocolos, así como en inteligencia e investigación a nivel mundial. A nosotros nos honra poder estar expuestos a su experiencia, capacitación y formación”, dijo Vázquez Camacho.

De igual forma, Pablo Vázquez señaló que el próximo Mundial, que se celebrará entre los meses de junio y julio, será una oportunidad para que la policía capitalina destaque por su compromiso con la seguridad tanto de los habitantes como de quienes visiten la ciudad.

“Queremos que esta experiencia nos permita mostrar al mundo la enorme capacidad de la Policía de la Ciudad de México, demostrar por qué decimos que somos la mejor policía, no solo garantizando la seguridad, sino brindando un servicio de calidad a todos nuestros visitantes. Esa es la gran labor y visión que tenemos”.

La SSC justificó que a través de este tipo de capacitaciones, se busca garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación en un marco de respeto a los derechos humanos; al mismo tiempo, se implementarán medidas para salvaguardar los derechos de terceros, el orden público y la convivencia pacífica.

En su oportunidad, la Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Francia en México, excelentísima señora Delphine Borione, recordó que esta colaboración se da en el marco del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países y señaló que las experiencias adquiridas en Francia durante recientes eventos deportivos permiten ofrecer un curso de alta calidad.

“Esta experiencia nos permitió crecer, hemos aprendido mucho, y este legado no pertenece a un solo país, sino que tiene vocación de ser compartido. Ese es el sentido de este taller, compartir buenas prácticas, errores del pasado y transformar la experiencia en conocimiento útil para todos. Estoy convencida de que estos intercambios contribuirán a fortalecer sus capacidades operativas, compartir experiencias entre profesionales de seguridad y consolidar los vínculos entre nuestras policías”.

El curso concluirá el próximo 17 de abril con un ejercicio a escala real en el Estadio Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, donde también participará el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.