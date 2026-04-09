Tlalnepantla impulsa el deporte con el torneo “Nuestro Mundial 2026”

Con el objetivo de fomentar la actividad física y fortalecer la convivencia social, el gobierno municipal de Tlalnepantla anunció la realización del torneo “Nuestro Mundial 2026”, una iniciativa que busca acercar el deporte a la población en el marco de la próxima fiesta mundialista.

El programa es impulsado por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, quien destacó la importancia del deporte como una herramienta para promover estilos de vida saludables y generar espacios de integración entre la ciudadanía.

Este evento local se inspira en la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, y busca replicar el entusiasmo que genera el fútbol entre niñas, niños, jóvenes y adultos.

Autoridades municipales señalaron que “Nuestro Mundial 2026” no solo es una competencia deportiva, sino también una estrategia para incentivar la participación ciudadana y reforzar el tejido social a través de actividades recreativas. En este sentido, se espera la participación de diversos equipos locales, quienes competirán en un ambiente de respeto y sana competencia.

Asimismo, el gobierno local resaltó que el impulso al deporte contribuye a prevenir problemáticas sociales, al ofrecer alternativas positivas de esparcimiento, especialmente para las juventudes. Por ello, se han diseñado actividades que permitan la inclusión de distintos sectores de la población.

Vecinos de Tlalnepantla han mostrado entusiasmo ante esta iniciativa, al considerar que el fútbol es uno de los deportes más populares en el país y una forma efectiva de unir a las comunidades.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a participar y sumarse a este torneo, que promete llevar la emoción del fútbol a las canchas del municipio, promoviendo la salud, la convivencia y el espíritu deportivo.

Con este tipo de acciones, Tlalnepantla busca consolidarse como un municipio que apuesta por el bienestar de sus habitantes, utilizando el deporte como motor de cambio social.