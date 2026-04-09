Última oportunidad para el prerregistro de Alimentación para el Bienestar Edomex: requisitos y beneficios Está próximo a finalizar el prerregistro de Alimentación para el Bienestar Edomex; conoce cómo puedes realizarlo y cuáles son sus requisitos (@BienestarEdoMx)

Este 10 de abril finalizará el periodo de prerregistro de Alimentación para el Bienestar Edomex; por lo que, si aún no lo has hecho, conoce cuáles son los requisitos y sus beneficios.

El prerregistro de Alimentación para el Bienestar Edomex comenzó el pasado 25 de marzo y, aunque está próximo a finalizar, aún puedes completarlo para ser una de las nuevas beneficiarias de este programa de canasta alimentaria 2026.

¿Qué es el programa Alimentación para el Bienestar Edomex?

Alimentación para el Bienestar es un programa del Gobierno del Estado de México cuyo objetivo es favorecer el acceso a alimentos para mujeres de entre 50 y 64 años de edad que se encuentren en condición de pobreza, pobreza extrema o en carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

Quienes resulten beneficiarias de este programa estatal podrán recibir la entrega de canastas alimentarias, además de otros beneficios integrales.

Beneficios del programa Alimentación para el Bienestar Edomex

Los beneficios que ofrece el programa Alimentación para el Bienestar Edomex este 2026 se dividen en dos tipos: el primero es en especie, el cual consiste en una canasta alimentaria que se entregará hasta en seis ocasiones.

Además de lo anterior, las beneficiarias también podrán acceder a Servicios Integrales para el Bienestar, los cuales son:

Asesoría psicológica

Asesoría jurídica

Asesoría nutricional

Asesoría en trabajo social

Asesoría gerontológica

Asesoría fisioterapéutica

Asesoría de medicina general

¿Cuáles son los requisitos del programa Alimentación para el Bienestar Edomex?

Quienes deseen ser nuevas beneficiarias en el programa Alimentación para el Bienestar 2026 deberán presentar los siguientes documentos, en original y copia, en los módulos habilitados:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

vigente. Clave Única de Registro de Población ( CURP ) o CURP Biométrica.

) o Comprobante de domicilio o constancia de residencia de la autoridad local competente (máximo 6 meses de antigüedad).

Además de descargar e imprimir los siguientes formatos de la Canasta Alimentaria Bienestar:

Manifiesto de permanencia.

Compromiso para la realización de actividades para el bienestar.

Cabe señalar que el prerregistro de Alimentación para el Bienestar también se podrá realizar en línea a través de la página oficial de la Secretaría de Bienestar.

Guía paso a paso: Cómo hacer el prerregistro en línea de Alimentación para el Bienestar

Si no deseas acudir a los módulos de registro habilitados, podrás realizar tu prerregistro al programa Alimentación para el Bienestar 2026 en línea siguiendo estos pasos:

Ingresar a la página de la Secretaría de Bienestar del Estado de México.

del Estado de México. Dirigirte al apartado del programa Alimentación para el Bienestar.

Una vez dentro, tendrás que seleccionar la opción “Nuevo ingreso” y dar clic en “iniciar”.

y dar clic en Ingresar los 18 caracteres de tu CURP y dar clic en “Verificar”.

Finalmente, para concluir tu registro, tienes que llenar y subir los documentos que la plataforma te solicite.

Por otra parte, si ya concluiste tu prerregistro y requieres verificar el estado de tu solicitud o descargar tus documentos, puedes hacerlo directamente en la página de la Secretaría de Bienestar.

¿Cuándo salen los resultados de Alimentación para el Bienestar? Y otras fechas clave

Una vez concluido tu prerregistro de Alimentación para el Bienestar 2026, deberás estar al pendiente de las siguientes fechas:

Publicación de folios: Del 20 de abril al 8 de mayo de 2026

Del 20 de abril al 8 de mayo de 2026 Entrega de documentos: Del 20 de abril al 8 de mayo de 2026

Del 20 de abril al 8 de mayo de 2026 Publicación de resultados: Del 18 al 22 de mayo de 2026