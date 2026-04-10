Abandonan pipa con materiales peligrosos en Viaducto porque no pasaba el bajopuente

Viaducto Miguel Alemán Los carriles centrales de Viaducto fueron bloqueados por maniobras para retirar una pipa que transportaba materiales peligrosos.

Este viernes 10 de abril, los carriles centrales de Viaducto Miguel Alemán fueron bloqueados debido a que autoridades realizaron maniobras para retirar una pipa que quedó varada al no poder pasar el bajopuente.

Momentos antes de llegar a avenida Medellín, el conductor detuvo el vehículo al percatarse de que la pipa, que cargaba con materiales peligrosos, excedía el límite permitido para cruzar bajo el puente, lo que ocasionó que bloqueara los carriles centrales y posterior carga de tráfico en la zona.

¿Qué ocurrió en Viaducto Miguel Alemán?

Alrededor de las 6:00 horas de la mañana de este viernes, un conductor de pipa detuvo su vehículo al notar que excedía el límite permitido para cruzar el bajopuente del Eje 3, en avenida Medellín.

La decisión estuvo principalmente motivada por el hecho de que la pipa cargaba con materiales peligrosos, lo que conllevó a la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para maniobrar el retiro de la unidad.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas y la pipa fue retirada con éxito, sin embargo, la operación requirió el cierre de los carriles centrales de Viaducto Miguel Alemán, a la altura de la colonia Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que ocasionó afectaciones viales en la zona.

¿Aún existen afectaciones en Viaducto este viernes 10 de abril?

La operación para retirar la pipa varada en Viaducto Miguel Alemán ocasionó el desvío de automóviles hacia los carriles laterales de la vialidad, por lo que la zona presentó importantes afectaciones de circulación.

Los carriles centrales fueron bloqueados alrededor de una hora y media, hasta que la SSC de tránsito logró retirar la pipa, que cargaba materiales peligrosos, de forma exitosa.

La circulación en Viaducto Miguel Alemán retomó su normalidad tras el retiro de la pipa, sin embargo, se recomienda anticipar el trayecto en caso de transitar la zona, ya que ocasionó una alta carga de tráfico.