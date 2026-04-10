Avanzan labores de limpieza y recuperación urbana en Ecatepec con programa “Sembrando Camellones”

Como parte de las acciones para mejorar la imagen urbana y recuperar espacios públicos, el gobierno municipal de Ecatepec continúa con la implementación del programa “Sembrando Camellones”, mediante el cual se realizan trabajos de limpieza y rehabilitación en distintas vialidades del municipio.

Autoridades informaron que estas labores se llevan a cabo de manera permanente y coordinada, con la participación de cuadrillas operativas que avanzan en la intervención de un total de 91 kilómetros lineales contemplados dentro del programa. El objetivo principal es dignificar los camellones y espacios públicos que durante años presentaron abandono o acumulación de residuos.

De manera paralela, personal de la Dirección de Servicios Públicos realiza jornadas de recolección de basura y retiro de cascajo en las zonas donde ya se han efectuado trabajos previos, con el fin de mantener en buen estado los espacios recuperados y evitar que vuelvan a ser utilizados como tiraderos clandestinos.

En este contexto, se informó que recientemente se llevó a cabo el levantamiento de siete puntos de acumulación de residuos y escombro sobre la avenida R1, una de las vialidades más transitadas del municipio, lo que representa un avance significativo en la mejora de esta zona.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones no solo contribuyen a mejorar la imagen urbana, sino que también impactan de manera positiva en la seguridad y salud pública, al reducir focos de infección y riesgos para la población.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de los espacios intervenidos, evitando tirar basura en la vía pública y reportando cualquier situación que afecte el entorno.

El programa “Sembrando Camellones” forma parte de una estrategia integral enfocada en la transformación del municipio, con la que se busca generar entornos más limpios, ordenados y seguros para las y los habitantes de Ecatepec.

El gobierno municipal reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera constante en la recuperación de espacios públicos, promoviendo una cultura de responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía para lograr un entorno más digno para todos.