Brigada ofrece atención médica y opciones de resguardo a personas en situación prioritaria

En una jornada coordinada entre autoridades locales y del Gobierno capitalino, personal de la alcaldía Cuauhtémoc y de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México realizó una brigada de sensibilización dirigida a personas en situación prioritaria en dos puntos de Avenida Paseo de la Reforma, con el objetivo de informarles sobre alternativas de atención y opciones de resguardo en albergues públicos.

Las acciones se llevaron a cabo a la altura de la calle Violeta y en el cruce con Eje 1 Norte, en la colonia Morelos, donde brigadistas recorrieron la zona para dialogar con personas que pernoctaban en la vía pública.

Datos de la demarcación indican que 53 personas recibieron información sobre servicios disponibles, incluidos los albergues operados por el Gobierno de la Ciudad de México y otros apoyos institucionales.

Durante la intervención también se retiraron alrededor de 34 toneladas de objetos y residuos —entre muebles, cobijas, lonas, triques y basura— que, según la autoridad, obstruían el paso peatonal y vehicular y representaban riesgos sanitarios. En el área fueron identificados y desmantelados 18 puntos donde se habían instalado campamentos improvisados.

Las cuadrillas reportaron además el hallazgo de objetos punzocortantes y materiales inflamables dentro de los espacios intervenidos, los cuales fueron asegurados como parte de las labores de limpieza y mitigación de riesgos.

En el lugar, personal médico de la Dirección General de Desarrollo Social brindó atención a un joven que presentaba heridas abiertas con signos de infección en una pierna. Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil de la alcaldía y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para valorarlo y ofrecerle traslado a un hospital público.

El hombre rechazó el traslado, por lo que recibió curación en el punto y orientación para solicitar apoyo en caso de requerirlo posteriormente.

La alcaldía informó que este tipo de jornadas buscan priorizar el diálogo, la atención médica básica y la vinculación con programas sociales, y señaló que no se trata de operativos de desalojo forzado, sino de intervenciones con enfoque de derechos humanos orientadas a la atención y posible reinserción social de personas que viven en la calle.