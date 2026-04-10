Centrobús CDMX: horarios, rutas y fecha de inicio de operación (SEMOVI CDMX)

El Centrobús de la Ciudad de México abrirá operaciones a partir del 8 de mayo de 2026 y se coloca como el proyecto insignia de movilidad para sustentar las necesidades de comunicación durante el Mundial 2026 en la capital.

Este nuevo sistema de transporte estará adaptado con características concretas que le permitan una libre movilidad por las calles estrechas del Centro Histórico de la CDMX y contará con tótems que informen a los usuarios del tiempo de llegada de las unidades, cuyas estaciones estarán ubicadas en puntos neurálgicos y de alta afluencia en los principales centros turísticos de la capital.

Centrobús CDMX: horarios de operación

Con un tiempo estimado de 40 minutos de recorrido por circuito, el Centrobús de la Ciudad de México operará en un horario de lunes a domingo de 5:00 a 23:00 horas.

Las unidades tendrán un intervalo de 15 minutos entre cada salida y un aproximado de 40 minutos totales de recorrido por circuito, atravesando estaciones clave y sitios cercanos al Metro en la CDMX durante el Mundial de fútbol de junio.

Ruta de las Mujeres Indígenas: ¿cuáles serán las estaciones donde pasará el Centrobús?

Presentada como la Ruta de las Mujeres Indígenas o bien la Ruta de las Heroínas Indígenas del Centrobús, operado por la Red de Transporte Público (RTP), se suma al Plan de Movilidad de la Ciudad de México.

🚦 Con el Plan de Movilidad impulsamos acciones que priorizan a las personas, reducen riesgos en las calles y transforman la forma en que nos movemos todos los días. 🚲🚌✨



Más cruces seguros, transporte eléctrico, mejores conexiones y alternativas que cuidan el entorno son… pic.twitter.com/BCgvHGCmXq — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 29, 2026

El Centrobús de la CDMX tendrá dos rutas principales que sumarán en total 33 paradas, en las cuales circularán 12 unidades eléctricas.

Circuito exterior (6.2 km)

República de El Salvador

Circunvalación

República de Venezuela

Eje Central Lázaro Cárdenas

Circuito interior: enfocada en calles internas de alto flujo peatonal

República de Uruguay

Eje Central

Donceles

Avenida Circunvalación

Además, la ruta del Centrobús tendrá conexiones con Metro Línea 1, Línea 2, Línea 3 y Línea 8, así como con las líneas 4 y 7 del Metrobús.

Centrobús CDMX: costo y cómo será?

El costo para poder acceder al servicio del Centrobús de la CDMX será de 7 pesos y únicamente se necesitará contar con la Tarjeta de Movilidad Integrada, pues la Ruta de las Heroínas Indígenas estará conectada con la red de transporte público de la capital.

De acuerdo con lo anunciado por el director de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), estas 12 unidades eléctricas de alta tecnología tendrán un distintivo color morado, distinto a las unidades de RTP convencionales, y tendrán un diseño adaptado para transitar ágilmente por las calles estrechas de la capital.

Con una capacidad de 70 usuarios, las unidades del Centrobús serán conducidas por mujeres y se espera que se logre movilizar a unas 80 mil personas mensualmente.