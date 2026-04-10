Evitan pago de más de 7.7 millones de pesos por intentos de extorsión en el Edomex

Sesión número 66 de la Mesa de Paz

El gobierno del Estado de México informó que, entre el 2 y el 8 de abril, se evitó el pago de 7 millones 762 mil 246 pesos que presuntos delincuentes exigían mediante distintos esquemas de extorsión. El dato fue presentado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México durante la sesión diaria de la Mesa de Paz.

En el reporte se explica que en ese periodo se recibieron 937 llamadas de denuncia ciudadana. Del total, 337 correspondieron a extorsión telefónica y 320 a fraude telefónico.

Además, se registraron 22 casos de extorsión electrónica, 18 relacionados con cobros por “derecho de piso”, cinco de extorsión directa, 17 amenazas, 64 llamadas maliciosas y 154 reportes vinculados con otros ilícitos.

Las autoridades señalaron que los municipios con mayor número de reportes por este delito fueron Toluca, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

La información fue revisada durante la Mesa de Paz, instancia de coordinación entre autoridades estatales y federales en materia de seguridad. En este espacio participan representantes del gobierno estatal, fuerzas federales y áreas de inteligencia, con el objetivo de dar seguimiento a la incidencia delictiva y a las estrategias de atención.

La dependencia estatal reiteró el llamado a la población a denunciar este tipo de delitos a través de la línea 089, destinada a reportes anónimos relacionados con extorsión y otras conductas ilícitas.