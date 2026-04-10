Fan Fest del Mundial 2026 en CDMX sólo servirá cerveza sin alcohol

Fan Fest para el Mundial FIFA 2026 Se hizo oficial que la venta de bebidas alcohólicas no estará permitida y sólo se venderá cerveza sin alcohol de Grupo Modelo.

Estamos a prácticamente dos meses de que inicie el Mundial de futbol de la FIFA 2026 con México como uno de los tres países sedes. La afición comienza a sentir “la fiebre” mundialista por ver los 104 partidos que definirán al campeón. Ante la poca posibilidad de conseguir boletos, millones de personas tendrán que limitarse a disfrutarlo por las pantallas, pero no tendrán que hacerlo solos. El Fan Fest de la Ciudad de México transmitirá todos los encuentros de forma gratuita, pero sin el consumo de bebidas alcohólicas.

Fan Fest del Mundial 2026 en México no venderá bebidas alcohólicas

Como parte de las actividades que tiene planeadas en Gobierno de la Ciudad de México como una de las tres sedes que tendrá nuestro país para partidos de la Copa del Mundo, se anunció la organización de un “Fan Fest” en el Zócalo de la Ciudad de México. Se contarán con grandes pantallas para que la gente pueda disfrutar sin costo de los enfrentamientos y convivir con más afición. Además, habrá actividades y dinámicas relacionadas al torneo de forma abierta al público y de forma totalmente gratuita.

Sin embargo, Gabriela Cuevas Barrón, representante del Gobierno de México para la organización de la Copa Mundial FIFA 2026, señaló este viernes 10 de abril en la Conferencia Mañanera que estos eventos se realizarán sin bebidas alcohólicas de por medio, esto para mantener el ambiente familiar y evitar que las personas se pongan en estado etílico.

“Hay 3 FIFA Fan Fest. En el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México, en el parque Fundidora de Nuevo León y en la Plaza de la Liberación de Jalisco. Es importante decir que estos tienen entrada gratuita. Son espacios para vivir el Mundial de forma cerca, asequible y en comunidad.

Hoy justamente el proyecto de Grupo Modelo, que se suma al Mundial Social en esta dirección con las caravanas y pantallas gigantes que forma parte de ver los partidos en comunidad. Muchos crecimos viendo los partidos en tv abierta, pero ahora sólo pasará la tercera parte. Adicionalmente están los festivales futboleros en la CDMX para llevar torneos, concursos, fiestas culturales. Ha habido mucho la duda de consumo del alcohol en el Zócalo Capitalino. No se va a vender alcoholo, sólo se venderá cerveza cero“. concluyó la mandataria.

Los Fan Fest estarán disponibles a partir del próximo jueves 11 de junio, cuando sea la inauguración de la Copa del Mundo con el partido entre México y Sudáfrica.