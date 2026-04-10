Foro Interamericano de las Naciones Unidas se realizará en el Congreso CDMX

Congreso CDMX (Jennifer Garlem)

El Congreso de la Ciudad de México albergará el Foro Interamericano de las Naciones Unidas, los días 16 y 17 de abril, con la participación de expertos y catedráticos de la región, así como académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Lo anterior fue anunciado por la diputada Claudia Susana Pérez, presidenta de la Comisión Agenda 2030 del Congreso local; la panista precisó que la inauguración del evento será en el Auditorio “Benito Juárez” de este órgano, a las ocho de la mañana, mientras que la clausura se realizará en el recinto legislativo a las cinco de la tarde.

En ese contexto, invitó a las y los integrantes de esa Comisión a presenciar los debates de estudiantes capitalinos y de otras naciones latinoamericanas sobre la Agenda 2030.