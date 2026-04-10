¿Habrá lluvia este sábado en CDMX? El horario de las precipitaciones para este 11 de abril

El clima en CDMX este 11 de abril prevé lluvias y viento. Consulta el pronóstico completo y temperaturas. (Cuartoscuro)

La Ciudad de México se prepara para un sábado con condiciones climáticas variables, donde la probabilidad de lluvia será un factor clave a considerar para quienes planean actividades al aire libre. De acuerdo con el pronóstico, el 11 de abril estará marcado por temperaturas templadas y posibles precipitaciones a lo largo del día.

El clima en la capital del país alcanzará una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de entre 11 y 13 grados, con niveles altos de radiación ultravioleta. Además, se prevé un ambiente con nubosidad y ráfagas de viento que podrían intensificarse conforme avance la jornada.

¿Lloverá en CDMX este sábado? Pronóstico del clima este 11 de abril en la CDMX

El pronóstico indica una probabilidad de lluvia del 68 por ciento durante el día, con nubosidad del 60 por ciento, mientras que por la noche la probabilidad de precipitaciones será del 57 por ciento con una nubosidad del 39 por ciento.

Estas condiciones apuntan a un sábado con presencia de chubascos en distintos momentos del día, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles cambios repentinos en el clima.

Horario de las precipitaciones para este 11 de abril en la CDMX

Durante la mañana se espera un ambiente fresco, con temperaturas más bajas en zonas altas de la capital. Conforme avance el día, el clima será templado a cálido, alcanzando su punto máximo por la tarde.

El índice de rayos ultravioleta será de 12, considerado alto, por lo que se recomienda protección solar. En cuanto al viento, se prevén rachas de hasta 46 kilómetros por hora durante el día y de 20 kilómetros por hora por la noche.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la noche de este sábado podrían registrarse chubascos de entre 5 y 25 milímetros en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México se esperan lluvias puntuales más intensas, de entre 25 y 50 milímetros.

#AVISOESPECIAL por condiciones de lluvias fuertes del 11 al 13 de abril de 2026 en la Ciudad de México.



Se prevén #lluvias fuertes puntuales con intervalos de chubascos, acompañadas de posible actividad #eléctrica, caída de #granizo y rachas de #viento fuertes, sobre todo en las… pic.twitter.com/LjH1yObD5u — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 10, 2026

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora en zonas de tormenta.

Cómo es el clima en la CDMX y su variabilidad

Aunque suele considerarse que la Ciudad de México tiene un clima templado, en realidad presenta variaciones importantes debido a su altitud y extensión territorial.

En general, las temperaturas oscilan entre los 22 y 27 grados, con veranos caracterizados por lluvias frecuentes. Sin embargo, en invierno pueden registrarse temperaturas cercanas a los cero grados en zonas montañosas.