Invitan a inauguración de la exposición “Tinta y memoria” en Huixquilucan

El gobierno municipal de Huixquilucan anunció la inauguración de la exposición “Tinta y memoria”, obra del artista Joel Rendón, la cual busca acercar al público a una propuesta artística cargada de simbolismo, identidad y reflexión.

El evento se llevará a cabo el próximo 23 de abril a las 11:00 horas en el Museo de Huixquilucan, ubicado en el Jardín de la Cultura, en la comunidad de San Juan Bautista. La muestra forma parte de las actividades culturales impulsadas por la administración 2025-2027 para fomentar el acceso al arte y fortalecer la vida cultural del municipio.

Invitan a inauguración de la exposición “Tinta y memoria” en Huixquilucan

De acuerdo con la invitación oficial, la exposición reúne piezas que destacan por su estilo gráfico en tinta, donde el artista plasma elementos de la memoria colectiva y la tradición visual mexicana. A través de sus obras, Joel Rendón propone un recorrido por imágenes que evocan historia, simbolismo y experiencias personales, invitando a los espectadores a una interpretación libre y profunda.

La imagen promocional del evento muestra una obra en blanco y negro con figuras estilizadas, característica del trabajo del artista, en la que se aprecian formas que remiten a lo fantástico y lo simbólico, elementos recurrentes en su producción. Este tipo de lenguaje visual ha permitido a Rendón posicionarse como un creador con una propuesta distintiva dentro del arte contemporáneo.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de exposiciones no solo buscan exhibir talento artístico, sino también generar espacios de encuentro entre la comunidad y la cultura, promoviendo la participación de familias, jóvenes y público en general.

Asimismo, destacaron que el Museo de Huixquilucan se ha consolidado como un punto clave para la difusión cultural en la región, al albergar exposiciones, talleres y eventos que enriquecen la oferta artística local.

La invitación está abierta a todo el público, por lo que se espera una buena asistencia durante la inauguración, en la que los visitantes podrán conocer de cerca el trabajo del artista y dialogar con su propuesta estética.

El gobierno municipal reiteró su compromiso de seguir impulsando actividades culturales que contribuyan al desarrollo social y al fortalecimiento de la identidad comunitaria, acercando el arte a todos los sectores de la población.