Jóvenes mexiquenses viajan a Texas para la competencia internacional de robótica

FIRST Championship 2026

El gobierno del Estado de México informó que el equipo de robótica “Nucleólicos”, campeones nacionales del FIRST Lego League, representará al Edomex y al país en el FIRST Championship 2026, que se llevará a cabo del 29 de abril al 2 de mayo en Houston, Texas. En este evento internacional, los estudiantes competirán con equipos provenientes de más de 60 países, consolidando su lugar entre los mejores talentos jóvenes en ciencia y tecnología.

El equipo “Nucleólicos” está conformado por 10 estudiantes de segundo y tercer grado de la Escuela Secundaria Oficial No. 0012 “Héroes de la Independencia”, ubicada en Toluca.

Por ello, las autoridades estatales afirmaron que bajo la guía de coaches y mentores certificados, los jóvenes han desarrollado habilidades en robótica, programación, pensamiento lógico y trabajo colaborativo, elementos esenciales para destacar en competencias de alto nivel.

De este modo, el coach del equipo, Roberto Hernández Garduño, destacó que dicho resultado es fruto del esfuerzo conjunto entre estudiantes, docentes y familias, así como del acompañamiento constante de la comunidad escolar. También aseguró que el equipo “Nucleólicos” cuenta con una sólida trayectoria de 18 años participando en competencias de robótica, donde ha obtenido resultados destacados tanto a nivel nacional como internacional.

En los últimos años, el programa FIRST Lego League ha tenido un crecimiento significativo en la entidad. De acuerdo con autoridades educativas, la participación estudiantil se ha duplicado, pasando de mil a más de 2 mil estudiantes en tan solo dos años.

Actualmente, la entidad cuenta con 202 clubes de robótica distribuidos en sus 125 municipios, lo que representa un aumento respecto a los 100 clubes que existían en 53 municipios hace apenas dos años.

La Crónica de Hoy 2026