Ola celebra su 40 aniversario; CDMX busca récord con “La ola más grande del mundo”

La ola cumple 40 años

El fenómeno colectivo de “la ola” nació en México durante la Copa Mundial de 1986, cuando por primera vez miles de personas en el Estadio Azteca se levantaron en secuencia para crear una ola que recorrió el mundo y se convirtió en uno de los gestos más universales del futbol.

Casi cuatro décadas después, la Ciudad de México recupera ese origen para decirle al mundo que la pelota vuelve a casa, en una edición histórica en la que la capital será nuevamente protagonista global al ser sede del Mundial 2026.

Para conmemorar el 40 aniversario de este fenómeno, la Secretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México (Sectur CDMX) lanzó una convocatoria para invitar a habitantes y visitantes a formar parte de “La Ola Más Grande del Mundo”, con el fin de imponer un Récord Guinness en el marco de las actividades del Mundial.

¿Cuándo y dónde se formará la ola más grande del mundo?

Este evento se llevará a cabo el próximo 31 de mayo de 2026, a lo largo de Paseo de la Reforma, y pretende convertir a la ciudad en un gran escenario de participación colectiva, celebración y orgullo.

La Secretaría informó que la iniciativa tiene como objetivo reunir a miles personas en una acción sincronizada que represente la energía de una ciudad diversa, vibrante y abierta al mundo.

“Se trata de construir una experiencia compartida que reafirme el papel de la Ciudad de México como una de las grandes capitales culturales y sociales del planeta, y como la mejor sede del Mundial 2026″, precisó.

La dependencia informó que dispondrán múltiples puntos de acceso y espacios de atención con servicios de hidratación, registro, asistencia médica y apoyo logístico para garantizar una experiencia segura, incluyente y accesible para todas y todos.

La participación es gratuita y abierta a todas las personas, sin importar edad, origen o forma de expresión, en una convocatoria que celebra la diversidad, que define a la Ciudad de México:

“Taqueros, médicos, enfermeras, policías, artesanos, artistas; pachucos, punks, charros, catrinas; todas las formas de ser y amar; pueblos originarios y comunidades indígenas; personas migrantes; personas con discapacidad; niñas, niños y abuelitas y abuelitos; luchadores, deportistas, mariachis, turistas y más”, señaló la Sectur CDMX.

Las personas interesadas pueden registrarse previamente en el sitio https://forms.gle/X6khviXuxiXtUHT28, o bien hacerlo el día del evento mediante los códigos QR disponibles en los puntos de acceso.