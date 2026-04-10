Opera Teléfono Rojo para la atención a incendios forestales en Edomex

Teléfono Rojo Edomex

La Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) informó que mantiene operación permanente el Teléfono Rojo (800 590 1700), para la recepción de reportes ciudadanos en la atención oportuna de los incendios forestales y protección los ecosistemas.

Probosque explicó que al recibir una llamada, personal especializado recopila información sobre el incidente, como ubicación, características del fuego y condiciones del entorno. Después, realizan la georreferenciación del punto y establecen comunicación con la torre de observación más cercana para confirmar y hacer la evaluación de la magnitud del incendio.

Con base en esta valoración, activan el protocolo de atención bajo el sistema de comando de incidentes, que les permite definir la estrategia operativa, el número de brigadas requeridas y la forma en que llevarán a cabo el combate, priorizando en todo momento la seguridad del personal.

Asimismo, la dependencia estatal reveló que actualmente la entidad cuenta con 87 brigadas para el combate de incendios forestales; de las cuales 26 les pertenecen y están integradas por 325 combatientes. El resto lo conforman elementos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), así como brigadas municipales, rurales y comunitarias.

De enero a la fecha, se han registrado 212 incendios forestales en la entidad, los cuales se han atendido mediante este esquema de coordinación interinstitucional a través del Comité Estatal de Manejo del Fuego.

La Crónica de Hoy 2026