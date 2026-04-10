Recuperan y resguardan seis hectáreas de suelo de conservación en operativos en Tlalpan y Milpa Alta

La Tlalpan y Milpa Alta fueron escenario de dos operativos interinstitucionales con los que autoridades capitalinas recuperaron dos hectáreas de suelo de conservación ocupadas de manera irregular y reforzaron la protección de cuatro más en áreas de alto valor ambiental.

Las acciones se realizaron en el poblado de Parres El Guarda, en Tlalpan, y en San Salvador Cuauhtenco, en Milpa Alta, en una franja colindante con Xochimilco.

En el primer punto se retiraron construcciones provisionales que no estaban habitadas, con lo que se liberó aproximadamente una hectárea. En el segundo, se desmontaron diez postes de concreto instalados en parajes del suelo de conservación.

De acuerdo con autoridades ambientales, estas zonas forman parte del cinturón verde de la ciudad y aportan servicios ecosistémicos relevantes. En ellas predominan bosques de pino y oyamel que favorecen la captura de carbono y la infiltración de agua al subsuelo, además de áreas agrícolas con presencia de hongos silvestres y plantas medicinales, consideradas parte de la riqueza biocultural de la región.

También son hábitat de fauna silvestre característica de zonas de alta montaña, como coyotes, venados cola blanca, tlacuaches y murciélagos. La conservación de estos espacios, señalaron, contribuye a la calidad del aire, la retención de suelo y la disminución de riesgos asociados a la erosión y a posibles inundaciones.

En los operativos participaron dependencias del gobierno capitalino encabezadas por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Se sumaron también instancias como la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, entre otras áreas operativas y jurídicas, para acompañar las acciones en campo.

Autoridades capitalinas indicaron que el suelo de conservación permanece bajo vigilancia permanente para evitar nuevas ocupaciones irregulares y preservar los servicios ambientales que presta a la metrópoli.

Estas intervenciones, señalaron, forman parte de una estrategia continua para contener la expansión urbana en zonas protegidas y mantener la integridad ecológica del territorio.