Refuerzan labores de desazolve en Naucalpan para prevenir inundaciones

Ante el inicio de la temporada de lluvias, el Gobierno de Naucalpan intensificó los trabajos de desazolve en distintos puntos del municipio, con el objetivo de prevenir inundaciones y proteger a la población.

Estas acciones son encabezadas por el presidente municipal, Isaac Montoya, a través del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS), el cual ha desplegado brigadas para realizar labores de limpieza y mantenimiento en la infraestructura hidráulica.

Uno de los puntos intervenidos recientemente fue el Boulevard Manuel Ávila Camacho, mejor conocido como Periférico, a la altura de Echegaray, una de las vialidades más transitadas del municipio, por donde circulan diariamente más de 200 mil automovilistas. Las autoridades señalaron que mantener en buen estado el sistema de drenaje en esta zona es fundamental para evitar encharcamientos y afectaciones viales.

De acuerdo con información oficial, las labores realizadas incluyen el desazolve de 17 kilómetros de red sanitaria, la limpieza de 47 kilómetros de colectores, así como la atención a 850 pozos de visita. Además, se dio mantenimiento a 600 rejillas, 350 coladeras y 300 bocas de tormenta, con el fin de asegurar el correcto flujo del agua pluvial.

Para reducir molestias a la ciudadanía, los trabajos en Periférico se llevaron a cabo en horario nocturno, lo que permitió evitar congestionamientos y disminuir el impacto en la movilidad diaria. Asimismo, durante estas jornadas se efectuaron reparaciones y ajustes en la infraestructura hidráulica para optimizar su funcionamiento.

En un lapso de dos días, las cuadrillas lograron retirar 60 metros cúbicos de azolve, equivalente a seis camiones de volteo, lo que refleja la magnitud de los trabajos realizados en la zona.

Autoridades municipales destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva que busca reducir riesgos durante la temporada de lluvias, evitando afectaciones a viviendas, comercios y vialidades.

Naucalpan reiteró el llamado a la ciudadanía para no tirar basura en la vía pública, ya que esto contribuye al taponamiento del drenaje. Asimismo, aseguró que continuará reforzando estas labores en distintos puntos del municipio para garantizar un entorno más seguro para todas y todos.