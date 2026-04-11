Caen 4 de “La Unión Tepito” extorsionadores de transportistas

Detenidos Miembros de "La Unión Tepito" detenidos. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Xavier Gohary Castro Arriaga de 29 y a Erika Esveydi Martínez Sánchez, de 26 años de edad, integrantes del grupo delictivo “La Unión Tepito”, dedicados a la extorsión de conductores de transporte público.

Para su captura, fueron ejecutadas dos órdenes de aprehensión por el delito de asociación delictuosa.

Por lo anterior, los uniformados realizaron trabajos de investigación con los que obtuvieron datos de prueba sólidos y suficientes para corroborar su participación en los eventos, los cuales fueron entregados por un agente del Ministerio Público a un Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio, quien liberó los mandamientos judiciales.

La primera detención fue en las calles Doctor José María Vertiz y Doctor J. Navarro, en la colonia Doctores, donde detuvieron a Xavier Gohary Castro Arriaga, quien cuenta con cuatro ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por homicidio calificado en grado de tentativa y robo en diferentes modalidades entre los años 2014 y 2022.

Después, en la calle Agustín Delgado, en la colonia Tránsito, los agentes detuvieron a Erika Esveydi Martínez Sánchez, quien cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de extorsión en el año 2025.

Los detenidos fueron trasladados ante la autoridad que los requiere en un centro penitenciario de la Ciudad de México.

En tanto, al interior de las instalaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, policías notificaron a dos personas privadas de la libertad, de las órdenes de aprehensión en su contra; de esta forma, dos hombres de 29 y 35 años de edad recibieron el mandamiento judicial.

Ambos detenidos se encuentran en dicho centro penitenciario desde el año 2025, cuando fueron detenidos por policías de la SSC, por el delito de extorsión agravada en pandilla.