Celebra SSC 43 aniversario de la creación del Agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros”

SSC El agrupamiento ha participado en distintos eventos relacionados con la desactivación de artefactos explosivos, rescate de personas, detección de droga, apoyos ciudadanos. (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) celebró el 43 aniversario de la creación del Agrupamiento Fuerza de Tarea, el cual, dijo la institución, se consolida como un cuerpo de élite, siendo el grupo más dotado de tácticas y técnicas policiales especializadas, con el propósito de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes y visitantes capitalinos.

El agrupamiento, conocido también como “Zorros”, cuenta con más de 500 oficiales, quienes están altamente capacitados para brindar rápida respuesta a emergencias específicas, además de mantener acondicionamiento físico y entrenamientos exhaustivos para intervenir en diversos acontecimientos.

Este agrupamiento ha tenido participación en manejo de crisis, negociación en situación de rehenes, prevención de atentados de cualquier índole, detección y desactivación artefactos explosivos, Investigación post-explosión, auxilio a la población en inundaciones, Intervención acuática y operaciones ribereñas.

Dicho cuerpo policial está equipado con robots de alta tecnología, los cuales son capaces de identificar químicos y explosivos de distintos tipos, asimismo cuentan con trajes Kevlar, diseñados para la protección de los oficiales.

Como parte de su entrenamiento y preparación, los policías han recibido capacitación de nivel internacional, llevada a cabo por instructores profesionales de distintos países como Estados Unidos, Colombia, Ecuador, España, Francia e Israel, lo que ha permitido la creación de estrategias de seguridad y la implementación de cuatro grupos de reacción, entre los que destacan, el grupo de armas y tácticas especiales, grupo antibombas, grupo de especialidades diversas y el grupo de operaciones ribereñas.

Además, para complementar las acciones de seguridad, cuentan con un estado de fuerza de 14 caninos, especialmente entrenados para realizar intervenciones en detección de explosivos y drogas, así como el rescate de personas.