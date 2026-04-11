Chalco convoca a ciudadanía a participar en Cabildo Abierto sobre manejo de residuos

El Ayuntamiento de Chalco lanzó la convocatoria para participar en la Octava Sesión de Cabildo Abierto, un ejercicio de participación ciudadana que busca escuchar propuestas y opiniones de la población sobre temas de interés público, en esta ocasión enfocados en el manejo de residuos sólidos urbanos.

La convocatoria fue emitida por la presidenta municipal, Abigail Sánchez Martínez, quien invitó a los habitantes del municipio a involucrarse activamente en la construcción de políticas públicas locales.

De acuerdo con el documento oficial, la sesión se llevará a cabo el próximo 28 de abril de 2026 a las 16:00 horas, en el patio central del Palacio Municipal de Chalco, ubicado en la colonia Centro.

El Cabildo Abierto es un mecanismo que permite a los ciudadanos participar directamente en las sesiones del Ayuntamiento, con derecho a voz, aunque sin voto, para expresar ideas, propuestas o inquietudes relacionadas con la administración pública municipal.

Para poder participar, los interesados deberán cumplir con ciertos requisitos, entre ellos ser habitantes de Chalco, comprobar una residencia mínima de seis meses y no ser servidores públicos de ningún nivel de gobierno. Asimismo, deberán presentar identificación oficial vigente.

El proceso de registro se realizará de manera presencial en la Secretaría del Ayuntamiento, ubicada en el Palacio Municipal, los días 20, 21 y 22 de abril, en un horario de 10:00 a 15:00 horas. Durante este trámite, los aspirantes deberán llenar un formato de solicitud y entregar por escrito el contenido de su participación, tanto en versión impresa como digital.

En caso de que participen asociaciones u organizaciones, estas deberán designar a un representante, quien será el encargado de exponer el posicionamiento del grupo durante la sesión.

Las autoridades informaron que se aceptarán hasta cinco participaciones, cada una con una duración máxima de cinco minutos. Los ciudadanos deberán ceñirse al tema establecido: “Participación ciudadana en la construcción de políticas públicas municipales para el manejo de los residuos sólidos urbanos”.

Además, se precisó que los participantes deberán presentarse al menos 30 minutos antes del inicio del Cabildo, ya que de lo contrario podrían perder su lugar. Durante la sesión, se deberá mantener el orden y respeto, conforme a la normativa municipal vigente.

El gobierno local destacó que este tipo de ejercicios fortalece la democracia participativa, al abrir espacios donde la ciudadanía puede incidir en la toma de decisiones y aportar soluciones a problemáticas comunes.

El Ayuntamiento de Chalco reiteró su compromiso de fomentar la participación ciudadana como una herramienta clave para el desarrollo del municipio, invitando a la población a involucrarse en este tipo de iniciativas que buscan mejorar la gestión pública y atender necesidades colectivas.