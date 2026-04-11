Inaugura FGJCDMX edificio renovado para fortalecer la atención a víctimas

Inauguración Se intervinieron 2 mil 664 metros cuadrados en cinco niveles, con una inversión de 15.5 millones de pesos. (FGJCDMX)

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, encabezó la ceremonia de inauguración y corte de listón del edificio de la Coordinación General de Atención a Víctimas, tras la renovación integral de sus instalaciones.

La intervención, realizada entre junio de 2025 y marzo de 2026, abarcó mil 664 metros cuadrados distribuidos en cinco niveles, con una inversión de 15.5 millones de pesos, lo que permitió mejorar las condiciones de atención y fortalecer la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía.

En este sitio se brinda acompañamiento con perspectiva de género a víctimas y familiares, gestionan medidas de protección, orientan en materia de salud sexual y reproductiva y dan seguimiento a los procesos de reparación del daño. Este modelo de atención busca evitar la revictimización y garantizar un acceso efectivo a la justicia.

“Para transformar esta institución es indispensable contar con espacios de trabajo adecuados, tanto para las personas usuarias como para el personal. Las áreas de atención a víctimas y ministeriales deben operar en condiciones que garanticen un servicio digno”, señaló la fiscal general.

Con esta renovación, la Fiscalía CDMX anunció amplía su capacidad de atención al ofrecer a las víctimas espacios adecuados para recibir acompañamiento en condiciones de seguridad, privacidad y respeto a sus derechos.

Tras el corte de listón, la fiscal general realizó un recorrido por las instalaciones, donde visitó la Dirección de Asesoría Jurídica Pública, el Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Cometidos en Razón de Género, la Dirección de Política Institucional y las Unidades de Gestión Judicial, que brindan servicios gratuitos de asesoría y representación jurídica durante el proceso penal, así como atención médica, psicológica y de trabajo social.

Bertha Alcalde Luján informó que en 2025 este espacio registró más de 68 mil atenciones, de las cuales 23 mil corresponden a trabajo social, 25 mil a atención psicológica, 17 mil a orientación jurídica y más de 2 mil a intervenciones médicas.

“Detrás de cada cifra hay personas que han enfrentado situaciones complejas y que buscan una respuesta institucional. Esta intervención atiende la necesidad de contar con instalaciones adecuadas tanto para la atención a víctimas como para el trabajo del personal”, expresó.