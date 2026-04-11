Inaugura FGJCDMX edificio renovado para fortalecer la atención a víctimas

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, encabezó la ceremonia de inauguración y corte de listón del edificio de la Coordinación General de Atención a Víctimas, tras la renovación integral de sus instalaciones.
La intervención, realizada entre junio de 2025 y marzo de 2026, abarcó mil 664 metros cuadrados distribuidos en cinco niveles, con una inversión de 15.5 millones de pesos, lo que permitió mejorar las condiciones de atención y fortalecer la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía.
En este sitio se brinda acompañamiento con perspectiva de género a víctimas y familiares, gestionan medidas de protección, orientan en materia de salud sexual y reproductiva y dan seguimiento a los procesos de reparación del daño. Este modelo de atención busca evitar la revictimización y garantizar un acceso efectivo a la justicia.
“Para transformar esta institución es indispensable contar con espacios de trabajo adecuados, tanto para las personas usuarias como para el personal. Las áreas de atención a víctimas y ministeriales deben operar en condiciones que garanticen un servicio digno”, señaló la fiscal general.
Con esta renovación, la Fiscalía CDMX anunció amplía su capacidad de atención al ofrecer a las víctimas espacios adecuados para recibir acompañamiento en condiciones de seguridad, privacidad y respeto a sus derechos.
Tras el corte de listón, la fiscal general realizó un recorrido por las instalaciones, donde visitó la Dirección de Asesoría Jurídica Pública, el Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Cometidos en Razón de Género, la Dirección de Política Institucional y las Unidades de Gestión Judicial, que brindan servicios gratuitos de asesoría y representación jurídica durante el proceso penal, así como atención médica, psicológica y de trabajo social.
Bertha Alcalde Luján informó que en 2025 este espacio registró más de 68 mil atenciones, de las cuales 23 mil corresponden a trabajo social, 25 mil a atención psicológica, 17 mil a orientación jurídica y más de 2 mil a intervenciones médicas.
“Detrás de cada cifra hay personas que han enfrentado situaciones complejas y que buscan una respuesta institucional. Esta intervención atiende la necesidad de contar con instalaciones adecuadas tanto para la atención a víctimas como para el trabajo del personal”, expresó.