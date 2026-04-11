Localizan 219 restos humanos en los límites de Edomex y CDMX

Búsqueda Conforme avanzaron los días, la localización de los restos óseos incrementó. (Colectivo Una Luz en el Camino)

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas informaron el hallazgo de 219 restos óseos humanos en las lagunas de La Habana, en los límites entre el municipio de Chalco y El Xico, Tláhuac durante la Jornada de Búsqueda por Patrones Tláhuac-Chalco, realizada del siete al 10 de abril.

Tras una cuidadosa y minuciosa excavación, los integrantes de los colectivos manifestaron su indignación, profunda preocupación y exigencia ante el hallazgo de los fragmentos de huesos.

Consideraron que esta área reviste un alto interés forense y exigieron que sea explorada de manera exhaustiva en las siguientes jornadas, dada la relevancia de los hallazgos obtenidos.

Conforme avanzaron los días, la localización de los restos óseos incrementó:

Martes 7 de abril: 49 restos óseos

Miércoles 8: 29 fragmentos

Jueves 9: 51 restos

Viernes 10: 90

Las familias reiteraron que todos los trabajos de procesamiento, análisis e identificación derivados de esta y futuras jornadas, deben de realizarse con el máximo respeto, en un marco de colaboración efectiva y con la escucha permanente a las familias.

Durante estas labores participaron autoridades de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, la Comisión de Búsqueda del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Fiscalía del Estado de México, así como elementos de cuerpos de emergencia y seguridad, entre ellos Bomberos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR), el agrupamiento Zorros y la Secretaría de Marina (SEMAR).

“Exigimos la plena y pronta identificación de los restos con total transparencia, así como el acceso oportuno y continuo a la información sobre los avances de los peritajes correspondientes”

“Las familias tenemos derecho a la verdad, a la justicia y a un trato digno”, reclamaron.