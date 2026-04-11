Realizan penúltimo foro para elaborar la Ley de Refugios de Animales

Foros para elaboración de la Ley de Albergues de Animales

El Congreso de la Ciudad de México realizó el cuarto foro temático sobre la protección de los seres sintientes, de un total de cinco, cuyas opiniones y propuestas de los participantes contribuirán a la elaboración de la Ley de Albergues y Refugios de Animales capitalina.

El foro “Acompañamiento de los espacios de resguardo de los seres sintientes” contó con la asistencia de activistas, rescatistas independientes, representantes de asociaciones en la materia, académicos, así como legisladoras y legisladores.

El propósito de dicho foro fue impulsar apoyos a los espacios de resguardo y dejar de mirar la labor de albergues y refugios como algo extraordinario. Se tratad, coincidieron, en asumir una responsabilidad compartida en el apoyo a éstos.

Las y los participantes de este foro expusieron que se enfrentan a la falta de presupuesto y recursos, que les permitan brindar una mejor atención a los seres sintientes; el hacinamiento de los animales; carencia de espacios adecuados; inexistencia de un padrón confiable y un marco regulatorio, así como dificultades en el manejo de residuos y cadáveres de animales.

Además, propusieron atender las causas de fondo del abandono de animales en la capital del país; educar a la población sobre tenencia responsable de animales de compañía; tipificar el abandono animal como delito, y elaborar proyectos de acompañamiento a los refugios.

Pidieron opciones de autoempleo a protectores de animales; capacitar a rescatistas y brindar apoyo psicológico a las personas que realizan esta labor, así como medir el bienestar animal y prohibir los experimentos con animales.

Reconocen labor de rescatistas

En su intervención, el diputado Manuel Talayero, presidente de la Comisión de Bienestar Animal, expresó que no se trata de un foro más, sino de un acto de reconocimiento, compromiso y escucha sobre la labor cotidiana de rescatistas y refugios de animales, que se enfrentan a la falta de recursos.

“Quienes rescatan, resguardan y protegen han hecho lo que muchas veces las instituciones no alcanzan a hacer: han sido el primer auxilio, el último refugio y, en muchos casos, la única oportunidad de vida para los seres sintientes que lo han perdido todo”, dijo.

Reconoció que los albergues y refugios enfrentan falta de apoyo institucional; incertidumbre jurídica; sobrecarga emocional y económica, e incomprensión de su trabajo.

“Hoy sus voces no sólo serán escuchadas. Serán la base, el cimiento y la guía para construir una reforma que garantice un verdadero acompañamiento institucional digno y permanente hacia su labor”, aseguró el legislador del PVEM.

A su vez, la diputada Liz Salgado, del PAN, se refirió a la problemática ocasionada por el abandono de animales y la ausencia de una política pública integral en la materia. Ante esta situación, consideró necesaria la regulación de los albergues y refugios, así como el acompañamiento público y un marco jurídico que establezca obligaciones claras para los gobiernos.

“Si hoy la Ciudad de México no está completamente rebasada en materia de abandono y sobrepoblación animal, es gracias a ustedes (rescatistas y refugios)”, afirmó la legisladora.

En su turno, el legislador morenista Paulo Emilio García, destacó que la actualización de la Ley de Bienestar Animal de la Ciudad de México ha permitido la construcción de una agenda común entre los diferentes grupos parlamentarios del Congreso capitalino entorno a la labor de los refugios y albergues.

Para finalizar, la diputada Judith Vanegas Tapia, también de Morena, se solidarizó con las necesidades y demandas de los refugios y rescatistas independientes. “Todos somos una familia, porque hemos considerado esa bandera de vida de ayudar a los seres indefensos”, externó la legisladora guinda.