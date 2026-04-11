Rehabilitan escalinata en colonia El Puerto en Tlalnepantla

Para mejorar la movilidad y seguriad de los habitantes, el gobierno municipal de Tlalnepantla llevó a cabo la rehabilitación integral de la escalinata Puerto Vallarta, ubicada en la colonia El Puerto, una obra que ya beneficia a decenas de familias que tranwsitan diariamente por la zona.

El presidente muncipal, Raciel Pérez Cruz, encabecó la entrega de esta infraestrucutura, la cual busca transformar un acceso que anteriormente representaba deificultdes y riesgos para peatones, en un espacio digno, funcional y seguro.

De acuerdo con autoridades locales, la obra consistió en la renovación total de la escalinata, incluyendo mejoras en la estructura, instalación de iluminación y adecuaciones que facilitan el tránsito de personas de todas las edades. Estas acciones permiten que vecinos puedan subir y bajar con mayor comodidad, especialmente durante la noche o en condiciones climáticas adversas.

Habitantes de la colonia El Puerto señalaron que antes de la rehabilitación, la escalinata presentaba deterioro, lo que complicaba el paso y representaba un riesgo constante, principalmente para adultos mayores y niños. Ahora, con la intervención del gobierno municipal, cuentan con un acceso más seguro que mejora su vida cotidiana.

Durante el evento, el alcalde destacó que este tipo de obras forman parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura urbana en colonias que durante años habían sido olvidadas. Asimismo, reiteró su compromiso de continuar impulsando proyectos que atiendan necesidades reales de la población.

“La intención es que cada obra tenga un impacto directo en la vida de las personas, que no solo sea funcional, sino que también brinde seguridad y bienestar a quienes la utilizan todos los días”, expresó el edil.

La rehabilitación de la escalinata Puerto Vallarta también contribuye a mejorar la imagen urbana de la colonia, al ofrecer un entorno más ordenado y limpio, lo que refuerza el sentido de comunidad entre los vecinos.

Autoridades municipales informaron que continuarán trabajando en distintos puntos del municipio con acciones similares, enfocadas en mejorar accesos, vialidades y espacios públicos, con el fin de garantizar condiciones más seguras para la ciudadanía.

Con esta obra, el gobierno de Tlalnepantla reafirma su compromiso de generar infraestructura de calidad que responda a las necesidades de la población, priorizando proyectos que impacten directamente en la movilidad y seguridad de las familias.