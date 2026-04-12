Aseguran 1,827 inmuebles por despojo en el Edomex; 1,034 ya fueron restituidos

Autoridades federales, estatales y municipales informaron que han asegurado 1,827 inmuebles en el Estado de México como parte de la Operación Restitución, estrategia enfocada en atender delitos de despojo y contra la propiedad. De ese total, 1,034 propiedades ya fueron devueltas a personas que acreditaron su legítima posesión.

En estas acciones participan la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y corporaciones policiales municipales.

Durante la última semana se realizaron 17 cateos y 22 inspecciones en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tenango del Valle, Tenancingo, Toluca, Villa Guerrero y Zumpango. En estos operativos se aseguraron 39 inmuebles, de los cuales 34 corresponden a casas habitación y cinco a predios.

Del total de propiedades aseguradas desde el inicio de la estrategia, 1,499 son casas habitación, 295 predios y 28 inmuebles destinados a uso comercial.

La Operación Restitución inició en abril de 2025 y forma parte de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad. De acuerdo con las autoridades, a partir de su puesta en marcha ha aumentado el número de personas que acuden a denunciar hechos relacionados con conflictos entre arrendadores e inquilinos, disputas familiares, herencias o problemas entre colindantes, muchos de los cuales se resuelven mediante conciliación.

Como resultado de estos operativos, se ha detenido a 428 personas: 371 en flagrancia y 57 mediante órdenes de aprehensión. Las personas detenidas se encuentran en distintas etapas de proceso ante autoridades judiciales.