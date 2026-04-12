Metrópoli

La alcaldía informó que brindó atención a 53 personas y retiró más de 60 toneladas de residuos en distintos puntos de la demarcación

Cuauhtémoc interviene 48 puntos con presencia de personas en situación de calle

Por Gerardo Mayoral
Cuauhtémoc interviene 48 puntos con presencia de personas en situación de calle

Entre el 6 y el 12 de abril, la alcaldía Cuauhtémoc realizó intervenciones en 48 puntos de la demarcación donde se habían instalado campamentos improvisados de personas en situación de calle, como parte de acciones de atención social y recuperación del espacio público.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Desarrollo Social, durante estas jornadas se brindó atención a 53 personas, a quienes se les informó sobre alternativas disponibles, entre ellas el acceso a albergues operados por el Gobierno de la Ciudad de México.

Las intervenciones se llevaron a cabo en colonias como Santa María la Ribera, Tabacalera, Morelos, Tlatelolco, Guerrero, Buenavista y Cuauhtémoc, a partir de reportes vecinales y recorridos territoriales.

De manera paralela, personal de la alcaldía retiró más de 60 toneladas de residuos sólidos y enseres acumulados en la vía pública, entre los que se encontraban muebles, ropa, cobijas, lonas y otros objetos que ocupaban banquetas y camellones. También se reportó la localización de materiales inflamables y objetos punzocortantes.

Estas acciones se realizaron mediante brigadas interinstitucionales con la participación de áreas operativas de la demarcación, así como instancias de protección civil y bienestar social. Según la alcaldía, los trabajos incluyeron atención médica, orientación y acompañamiento en calle, y no contemplaron desalojos forzosos.

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