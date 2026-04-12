Cuauhtémoc interviene 48 puntos con presencia de personas en situación de calle

Entre el 6 y el 12 de abril, la alcaldía Cuauhtémoc realizó intervenciones en 48 puntos de la demarcación donde se habían instalado campamentos improvisados de personas en situación de calle, como parte de acciones de atención social y recuperación del espacio público.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Desarrollo Social, durante estas jornadas se brindó atención a 53 personas, a quienes se les informó sobre alternativas disponibles, entre ellas el acceso a albergues operados por el Gobierno de la Ciudad de México.

Las intervenciones se llevaron a cabo en colonias como Santa María la Ribera, Tabacalera, Morelos, Tlatelolco, Guerrero, Buenavista y Cuauhtémoc, a partir de reportes vecinales y recorridos territoriales.

De manera paralela, personal de la alcaldía retiró más de 60 toneladas de residuos sólidos y enseres acumulados en la vía pública, entre los que se encontraban muebles, ropa, cobijas, lonas y otros objetos que ocupaban banquetas y camellones. También se reportó la localización de materiales inflamables y objetos punzocortantes.

Estas acciones se realizaron mediante brigadas interinstitucionales con la participación de áreas operativas de la demarcación, así como instancias de protección civil y bienestar social. Según la alcaldía, los trabajos incluyeron atención médica, orientación y acompañamiento en calle, y no contemplaron desalojos forzosos.