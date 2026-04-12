Sectur CDMX participará en el Tianguis Turístico 2026 con delegación de 70 empresas

Foto: GCDMX Foto: GCDMX (La Crónica de Hoy)

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México informó que encabezará una delegación integrada por 70 empresas y asociaciones del sector para participar en la 50ª edición del Tianguis Turístico México 2026, que se realizará del 27 al 30 de abril en Acapulco.

Durante el encuentro se promoverá la oferta turística de la capital ante compradores y expositores nacionales e internacionales. La delegación capitalina prevé establecer vínculos comerciales, firmar convenios de colaboración y presentar nuevos productos turísticos.

La titular de la Secretaría de Turismo capitalina, Alejandra Frausto Guerrero, señaló que la ciudad buscará mostrar su diversidad cultural, gastronómica y su capacidad de innovación como parte de su estrategia de posicionamiento internacional, en el contexto de los preparativos rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Por su parte, la directora general del Instituto de Promoción Turística de la dependencia, Jennie Shrem Serur, indicó que la capital proyectará sus atractivos ante más de mil 700 compradores y cerca de cuatro mil expositores de más de 45 países, con una estrategia que combina promoción, innovación tecnológica y turismo comunitario.

Entre las acciones previstas se encuentra la presentación de un nuevo producto turístico en los embarcaderos de Xochimilco, así como espacios dedicados a expresiones artesanales y una guía gastronómica.

El pabellón de la Ciudad de México estará inspirado en elementos de identidad local y contará con zonas de realidad virtual para mostrar recorridos de sitios emblemáticos, incluidos trayectos de las líneas del Cablebús de la Ciudad de México.

Como parte de las novedades, se anunció el lanzamiento nacional del “Parkour de la Ciudad de México” dentro del videojuego Fortnite, como una herramienta de promoción turística digital que permitirá a los visitantes interactuar con escenarios virtuales de la capital.

Además, por primera vez, cinco prestadores de servicios de turismo comunitario participarán en el pabellón, junto con productores y artesanos de las alcaldías de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco, quienes exhibirán y comercializarán sus productos.

La dependencia capitalina indicó que su participación en el Tianguis Turístico busca fortalecer la presencia de la Ciudad de México en el mercado turístico nacional e internacional mediante encuentros de negocio, promoción de experiencias locales y el impulso a nuevas rutas de cooperación e inversión.