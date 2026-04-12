Supervisa el IECM producción de líquido indeleble para COPACO y Presupuesto Participativo

Supervisa el Instituto Electoral de la Ciudad de México producción de líquido indeleble para COPACO y Presupuesto Participativo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que supervisó la producción y entrega del líquido indeleble que se utilizará en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, con el propósito de reforzar el principio de “una persona, un voto”.

La fabricación del insumo se realizó mediante un convenio con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, institución responsable de su desarrollo. De acuerdo con el organismo electoral, este procedimiento busca asegurar estándares técnicos de calidad y confiabilidad en su aplicación durante los ejercicios de participación ciudadana.

Para estas jornadas se produjeron 3,000 aplicadores, cada uno con una capacidad de 15 mililitros, con un rendimiento estimado de al menos 750 aplicaciones por unidad. El líquido será colocado en el pulgar de las personas participantes —preferentemente el derecho— después de emitir su voto u opinión.

El IECM detalló que el líquido es de color morado, visible desde el momento de su aplicación y con una permanencia mínima de 12 horas. Entre sus características técnicas se encuentra un tiempo de secado aproximado de 15 segundos, resistencia a solventes de uso común y la ausencia de efectos irritantes en la piel.

Una vez concluidos los ejercicios y durante la recuperación de materiales, el líquido sobrante será entregado a una empresa especializada en el manejo de residuos químicos para su desactivación y confinamiento final, conforme a protocolos institucionales y criterios ambientales, con el fin de evitar su reutilización y asegurar una disposición adecuada.