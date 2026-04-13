“En 59 días la CDMX será protagonista de la inauguración del Mundial pero no está lista”, señala PAN

CDMX se transforma para el Mundial… mientras usuarios lidian con caos diario CIUDAD DE MÉXICO, 09ABRIL2026.- Entre penumbras, escombro y polvo, usuarios de las líneas 2 y 8 del metro, lidian día con día para trasladarse entre las estaciones y trasbordos que se encuentran en remodelación. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

El grupo parlamentario del PAN en la Ciudad de México alista un paquete más de propuestas en marco del Mundial en materia de Seguridad Pública, Protección Civil y empleo juvenil formal. Además exigieron transparencia en el uso de los recursos destinados a las obras para preparar la capital para la justa deportiva.

En conferencia de prensa, los legisladores dieron a conocer que estas nuevas propuestas se suman a las anteriores sobre movilidad, transporte público y cobro de impuesto a turistas para mejorar infraestructura a corto y largo plazo en la capital.

De acuerdo con los panistas, se trata de propuestas concretas para atender riesgos y maximizar beneficios, incluyendo la promoción turística en las 16 alcaldías, protocolos para eventos masivos, regulación de establecimientos, protección laboral y salvaguarda de niñas, niños y adolescentes.

La presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez, señaló que el dinero que tiene hoy la Ciudad de México y la Federación debe aprovecharse para recibir el Mundial y se vaya mejorando la vida de las y los capitalinos.

GCDMX contó con 4mmdp para prepararse para el Mundial

“En otros momentos mundialistas se creó infraestructura se crearon estadios se crearon políticas públicas”, recordó; a su vez, comentó que el Gobierno CDMX contó con cuatro mil millones de pesos para prepararse rumbo al Mundial 2026.

De ese recurso, cerca de la mitad se gastó en un paso elevado de utilidad cuestionable, 186 millones en la ciclovía de Tlalpan y el resto en la adquisición de vagones del Tren Ligero, 30 mil cámaras y la remodelación de estaciones del Metro de la Línea 2.

Además se anunció la construcción y remodelación de 500 canchas, de las cuales, apenas se ha avanzado al 27 por ciento con 137 listas; y la realización de 100 murales, con un avance de apenas 8 por ciento, con 80 murales pintados.

Faltan menos de 60 días para el Mundial

En su intervención, el diputado Andrés Atayde, coordinador del grupo parlamentario del PAN advirtió que la Ciudad de México sigue sin estar lista para el Mundial, pues enfrenta rezagos importantes de cara a esta gesta deportiva, no solo en términos de logística y organización, sino también en gobernabilidad y atención a las demandas ciudadanas.

Señaló que los problemas cotidianos —como la movilidad, la seguridad y la falta de coordinación en eventos masivos— evidencian que la capital no está lista para un evento de tal magnitud, “y no lo decimos solo desde la oposición, lo vivimos todos los días”, dijo.

Atayde, también destacó que el Mundial representa una oportunidad histórica que se está desaprovechando por falta de planeación estratégica, ya que no se están generando condiciones para que la derrama económica y el empleo trasciendan el corto plazo.

“Es un evento que probablemente vivimos una sola vez con nuestra ciudad como sede, y el gobierno está dejando pasar la oportunidad de que sus beneficios económicos y de empleo se queden en las familias y en las empresas de la ciudad”.

Los panistas coincidieron en que la capital enfrenta serias deficiencias estructurales que van más allá de la organización del evento, y aseguraron que, “lo que debería ser una oportunidad de desarrollo se ha convertido en un foco de cuestionamientos e incertidumbre”; cuestionaron sobre los beneficios reales que le van a quedar a la ciudad cuando termine el Mundial.