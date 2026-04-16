Operativo Transporte Seguro en Ecatepec arranca en Tulpetlac para proteger a trabajadores

Ecatepec

Desde antes del amanecer, elementos de seguridad comenzaron a desplegarse en la zona de Tulpetlac, en el municipio de Ecatepec, como parte del operativo Transporte Seguro, una estrategia que busca resguardar a quienes salen diariamente a trabajar o estudiar.

El dispositivo arrancó alrededor de las cinco de la mañana, con la presencia de diez células operativas distribuidas en distintos puntos de la región, principalmente en paraderos y zonas de tránsito frecuente.

La intención es acompañar a los usuarios del transporte público en los momentos de mayor vulnerabilidad.

Este despliegue conto con la presencia de la Gobernadora municipal Azucena Cisneros Coss, quien comento que estas acciones forman parte de una coordinación entre los tres niveles de gobierno a través del Mando Unificado de la Zona Oriente, con el objetivo de reforzar la vigilancia en una zona considerada complicada por su geografía, especialmente en las partes altas.

Además del aumento de presencia policial, se realizaron ajustes en la organización interna de los elementos. Los turnos pasaron de un esquema de 24 por 24 horas a uno de 12 por 24, lo que permite mayor cobertura durante la noche y facilita la continuidad de operativos en distintos horarios.

Las autoridades señalaron que los elementos estarán distribuidos desde las zonas elevadas hasta los puntos más transitados, con especial atención en los lugares donde las personas esperan el transporte para trasladarse a sus centros de trabajo.

El operativo no será temporal. De acuerdo con lo informado, la vigilancia se mantendrá de forma permanente, con recorridos y presencia continua tanto de día como de noche, en un intento por recuperar espacios y garantizar condiciones más seguras para los habitantes.

La Crónica de Hoy 2026