Suspenden tres hoteles en Cuauhtémoc e Iztacalco

Verifican hoteles en Cuauhtémoc e Iztacalco; suspenden tres establecimientos

Durante dos fines de semana consecutivos, autoridades capitalinas realizaron operativos de verificación en establecimientos de hospedaje ubicados en distintas colonias de las alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco para revisar que estos negocios cuenten con la documentación requerida y operen conforme a la normatividad vigente.

Las revisiones se llevaron a cabo del 16 al 18 de abril y del 23 al 25 de abril en las colonias Tabacalera, Doctores y Obrera, en Cuauhtémoc, así como en Santa Anita, en Iztacalco. En los recorridos participaron personal de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, del Instituto de Verificación Administrativa y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Como resultado, tres establecimientos fueron suspendidos y otros cuatro quedaron sujetos a verificación, luego de que las autoridades revisaron sus condiciones de operación y el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para este tipo de giros.

Según el información oficial, el propósito de estos operativos es constatar que los sitios que ofrecen servicios de hospedaje operen con permisos vigentes y brinden condiciones adecuadas a quienes hacen uso de estos espacios, tanto habitantes de la ciudad como visitantes.

Las autoridades señalaron que este tipo de supervisiones permite detectar posibles incumplimientos administrativos y prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad de las personas usuarias, así como la certeza jurídica de los servicios que se ofrecen.