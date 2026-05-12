Ante Delfina Gómez, Fiscalía reporta caída de homicidios y delitos de alto impacto

El Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, entregó a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez su Cuarto Informe de Gestión durante una sesión de la Mesa de Paz estatal.

La Fiscalía mexiquense detalló que el informe abarca el periodo del 1 de abril de 2025 al 31 de marzo de 2026 y presenta resultados relacionados con seguridad y procuración de justicia en la entidad.

Los datos reportados han sido la detención de 341 personas presuntamente vinculadas con 30 grupos dedicados a la extorsión, así como la obtención de 467 sentencias condenatorias por este delito.

La institución también informó que, durante el periodo señalado, los delitos de alto impacto disminuyeron 33 por ciento y los homicidios dolosos 36 por ciento en el Estado de México.

También se dio a conocer que, en coordinación con el Poder Judicial y otras dependencias, se concretaron 7 mil 241 sentencias, de las cuales 5 mil 133 correspondieron a delitos de alto impacto. Según el informe, esta cifra representa un incremento de 12 por ciento respecto al ejercicio anterior.

La gobernadora Delfina Gómez reconoció el trabajo de las instituciones participantes y reiteró el compromiso de mantener la coordinación en materia de seguridad y justicia.

En la Mesa de Paz participaron también Horacio Duarte Olivares, Cristóbal Castañeda Camarillo y Héctor Macedo García, además de representantes de fuerzas federales y organismos de inteligencia.