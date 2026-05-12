Edomex se consolida como “Capital Mundial del Bienestar Animal”

Capital Mundial del Bienestar Animal

Como resultado de la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, que contempla atención especializada, participación social y estrategias de educación, el gobierno del Estado de México se consolida como una sociedad consiente y respetuosa con estos seres.

Esta ley fue aprobada el 22 de abril por la LXII Legislatura mexiquense y establece la obligación de las autoridades estatales y municipales de garantizar el bienestar y evitar el sufrimiento de los animales.

También señala que los Centros de Control y Bienestar Animal dentro del estado operarán como espacios destinados a la atención médica veterinaria de animales de compañía en situación de calle, abandono o maltrato, además de realizar campañas permanentes de vacunación, esterilización y adopción. Estos espacios también llevarán a cabo labores de rescate, resguardo y atención de reportes ciudadanos.

Al respecto la Ley establece la posibilidad de que los animales resguardados sean dados en adopción, si no son reclamados, procurando su bienestar y la oportunidad de integrarse a un hogar.

Gracias a estas acciones el Estado de México se considera la “Capital Mundial del Bienestar Animal” porque reafirma el compromiso con los seres sintientes y con la construcción de una entidad responsable y respetuosa.