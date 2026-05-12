Morena plantea más de 40 propuestas para la Ley de Cuidados

Morena presenta resultados de foros relacionados con el Sistema de Cuidados de la CDMX (Jennifer Garlem)

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó el resultado de los foros del Sistema de Cuidados realizados en las distintas demarcaciones; tras un análisis de los datos recabados, la bancada concluyó que se presentarán 40 propuestas para la Ley de Cuidados.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, informó que se realizaron 12 foros, en los que participaron mil 45 personas; se presentaron 92 propuestas de viva voz durante los ejercicios y 135 por cédula a través de redes sociales. Y cuya información fue recolectada y entregada a las Comisiones correspondientes.

La legisladora lamentó que durante los foros, se dejó en evidencia que las y los ciudadanos desconocen lo que es el Sistema de Cuidados.

“Cuando hablamos con ellos y les preguntábamos: “¿saben qué es el Sistema de Cuidados?”. Nadie lo sabía, no lo conocen, aún no se adopta, a pesar de que es una acción cotidiana que hacemos de preferencia todas las mujeres. Afuera, la población no lo visualiza como un derecho, el derecho al cuidado", comentó.

Detalló que durante los distintos eventos no solamente se involucró a la ciudadanía, sino se buscó que participaran diversos sectores de la población.

“Mandamos más de 850 invitaciones, como, por ejemplo, en el foro que hicimos de estancias infantiles, de espacios de cuidado. invitamos al IMSS, al ISSSTE, a muchas personas fue a quien se les estuvo invitando”, dijo.

Xóchitl Bravo, dio a conocer que durante los foros, fueron las mujeres quienes más participaron, a excepción del foro dirigido a productoras y productores, en el que participaron más los hombres.

Además, detalló que en cada foro se realizó una actividad con un árbol, “el árbol de los cuidados”, con el objetivo de que la gente interactuara colocando respuestas a distintos cuestionamientos.

Entre los temas abordados en los foros están: derecho al cuidado, licencias laborales y compatibilidad trabajo-cuidado, reconocimiento y dignificación.

Así como inclusión y enfoque de diversidad; cuidado con enfoque territorial y comunitario (ya que el cuidado se vive distinto dependiendo del territorio). La atención a personas con discapacidad y movilidad limitada; el fortalecimiento de estancias infantiles, la desfeminización del cuidado y los cuidados para sectores invisibilizados.

Para finalizar, la diputada agradeció a quienes participaron en los foros, las pláticas, las asambleas y actividades, en las que se habló del Sistema de Cuidados.

“Hoy es una realidad el cuidado como un derecho humano. Entregamos a ambas comisiones este trabajo con mucho amor, cariño y entrega. La voz de la gente está aquí plasmada en estas memorias de todos los sectores de la ciudad”.