Celebra Evelyn Parra a madres trabajadoras de Venustiano Carranza

Celebran a madres trabajadoras de la demarcación

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, encabezó un emotivo festejo dedicado a las madres trabajadoras de la demarcación, con una tarde llena de música, alegría y reconocimiento, donde cientos de mujeres disfrutaron de un ambiente de convivencia y gratitud, como parte de las celebraciones organizadas por la alcaldía.

Durante el evento las mamás disfrutaron de un gran espectáculo musical con las presentaciones de Laura Flores, Alejandra Ávalos y Macedonia, quienes pusieron a cantar y bailar a las asistentes en una celebración cercana, reafirmando el compromiso de la alcaldía de ofrecer eventos de calidad y espacios de sana convivencia para las familias de Venustiano Carranza.

Evelyn Parra reconoció el esfuerzo, dedicación y compromiso de las madres trabajadoras, especialmente de aquellas mujeres que durante muchos años han formado parte de la administración pública y que diariamente cumplen con una importante labor tanto en sus hogares como en sus centros de trabajo.

Desde temprana hora las asistentes fueron recibidas con entusiasmo y cariño, posteriormente compartieron un desayuno especial, pastel, regalos personales, rifas de electrodomésticos y dos viajes, detalles preparados especialmente para reconocer la entrega y dedicación de las trabajadoras de la alcaldía, quienes todos los días desempeñan una doble labor al cumplir con sus responsabilidades laborales y familiares.

La edil Parra Álvarez también agradeció la presencia de la diputada federal Elena Segura, quien acompañó este festejo especial, además destacó que este tipo de celebraciones se realizan con cariño y respeto para reconocer a las mujeres trabajadoras de la demarcación, tal como ocurrió durante el concierto del Día de las Madres encabezado por Yuri, donde más de 55 mil personas disfrutaron de uno de los espectáculos más importantes organizados en Venustiano Carranza.