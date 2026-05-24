Comunidades con casos extraordinarios en Presupuesto Participativo realizan asambleas para definir proyectos

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que realiza Asambleas de Casos Especiales en distintas Unidades Territoriales donde no fue posible definir un proyecto ganador del Presupuesto Participativo 2026 y 2027 mediante el procedimiento ordinario.

El organismo electoral detalló que estas asambleas se llevan a cabo en situaciones como la ausencia de jornada consultiva, falta de proyectos para ejecutar, existencia de un solo proyecto viable, falta de opiniones ciudadanas sobre las propuestas, empates entre proyectos o por instrucción de una autoridad competente.

El calendario oficial establece que las asambleas concluirán el próximo 13 de junio de 2026.

En los casos donde no se haya realizado la consulta, no existan proyectos definidos o solo haya una propuesta viable, las asambleas deberán presentar al menos tres proyectos y establecer un orden de prioridad.

Posteriormente, las propuestas serán enviadas al Órgano Dictaminador de Alcaldía correspondiente para su evaluación técnica, cuyo dictamen deberá emitirse en un plazo máximo de tres días naturales.

Cuando los proyectos sometidos a consulta no hayan recibido opiniones ciudadanas, la asamblea correspondiente determinará cuál será ejecutado.

Las resoluciones aprobadas podrán ser impugnadas dentro de los cuatro días naturales posteriores a la publicación del acta respectiva, conforme a la Ley Procesal Electoral.

El IECM informó que el calendario de las Asambleas de Casos Especiales está disponible para consulta pública en el sitio oficial habilitado para este proceso.