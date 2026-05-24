Janecarlo Lozano asume presidencia nacional de la CONAMM; anuncia agenda de coordinación municipal

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, asumió la presidencia nacional de la Confederación Nacional de Municipios de México (CONAMM) durante un acto realizado en la Ciudad de México, al que asistieron más de 400 presidentas y presidentes municipales, así como representantes de distintos sectores políticos, judiciales y empresariales.

Participaron integrantes de gobiernos locales, legisladores, representantes del Gobierno federal, miembros del Poder Judicial y líderes empresariales. El encuentro estuvo enfocado en temas relacionados con el fortalecimiento de los gobiernos municipales, la coordinación entre órdenes de gobierno y el federalismo.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada encabezó la ceremonia y destacó la trayectoria administrativa y política del nuevo presidente de la organización.

Janecarlo Lozano asume presidencia nacional de la CONAMM; anuncia agenda de coordinación municipal

La CONAMM agrupa a gobiernos municipales del país y tiene entre sus objetivos representar los intereses de los municipios ante distintas instancias de gobierno.

Entre los asistentes se encontraban los ministros Giovanni Azael Figueroa, Yasmín Esquivel y Arístides Rodrigo Guerrero; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez; la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, así como legisladores federales y locales.

En su intervención, Janecarlo Lozano afirmó que los municipios tienen un papel relevante en la atención de las necesidades locales y en la implementación de políticas públicas. Asimismo, señaló que impulsará recorridos nacionales para elaborar una agenda municipal orientada a fortalecer la coordinación entre gobiernos locales.

El nuevo dirigente también expresó el respaldo institucional de la organización a la presidenta Claudia Sheinbaum.