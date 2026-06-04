Edomex alcanza 83 municipios incorporados a estrategia de verificación administrativa

Con la incorporación de Nicolás Romero, suman 83 municipios del Estado de México que participan en un programa estatal de capacitación en materia de verificación administrativa, impulsado a través de convenios de colaboración con el gobierno estatal.

El acuerdo contempla asesoría y acompañamiento por parte del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (INVEAMEX) para fortalecer las labores de inspección municipal en áreas como salud, protección civil y medio ambiente.

En la firma del convenio, autoridades estatales informaron que los verificadores de los municipios participantes reciben capacitación especializada y cuentan con credenciales con código QR para que ciudadanos y unidades económicas puedan corroborar su identidad y la autenticidad de las inspecciones.

Además, los inspectores son incorporados al Registro Estatal de Inspectores, mecanismo que busca dar seguimiento a las actividades de verificación administrativa.

La presidenta municipal de Nicolás Romero, Yoselin Mendoza Ramírez, señaló que la adhesión al programa permitirá reforzar las capacidades de los verificadores municipales y mejorar los mecanismos de identificación durante el ejercicio de sus funciones.

Por su parte, la directora general del INVEAMEX, Yasmín Juárez Medrán, indicó que la verificación administrativa tiene como objetivo contribuir al cumplimiento de la normatividad vigente y fortalecer la protección de la seguridad, la salud pública y los derechos de la ciudadanía.

El convenio también busca promover procedimientos de inspección con mayor transparencia y certeza jurídica para las unidades económicas y la población.