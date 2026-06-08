Metro CDMX: ¿Qué son las piedras que hay en las vías y para qué sirven?

El balasto esta formado por piedras angulares, ayuda a mantener estables los rieles y a reducir vibraciones en las vías del Metro de la CDMX.

Diariamente, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), de la Ciudad de México (CDMX), moviliza a millones de pasajeros. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tan solo en el mes de enero de 2026, el sistema ayudó a más de 100 millones de usuarios a llegar a sus destinos.

Información de STC indicó que a principio de este año se reportó un incremento del 4.4 por ciento en el número de personas usuarias del Metro en comparación con enero de 2025. Ante esta cantidad de gente, es común que muchos pasajeros se pregunten cuáles son los materiales que conforman las vías por las que circulan los trenes del sistema subterráneo y cuál es su principal función.

¿De qué material es el balasto del Metro de la CDMX?

El elemento que forma parte de las vías por las que circulan los vagones del Metro está conformado por una capa de balasto, que son las piedras que podemos observar abajo y alrededor de las traviesas o durmientes.

Este componente sobre el que descansan los rieles está conformado por rocas duras y angulares de varios centímetros de espesor que se obtienen del basalto, granito o cuarcita.

La forma irregular de las piedras, con aristas o con pequeños picos que se puede observar durante la espera de los trenes, tiene la finalidad de entrelazarlas y dar estabilidad al conjunto de rieles.

Antes de su colocación, estas piedras son puestas a prueba para garantizar su dureza y resistencia; también se debe conocer cuánta agua pueden absorber, su desgaste y la reacción que tienen con la luz, esto con el fin de garantizar la durabilidad del material y evitar riesgos en los túneles del Metro.

¿Qué función tiene el balasto?

La función principal del balasto en las vías de la línea subterránea de trenes de la CDMX es generar una fuerza contra los rieles y mantenerlos estables, para evitar cualquier intento de descarrilamiento durante la marcha.

También ayuda a amortiguar las vibraciones causadas por el peso en los trenes y permite la filtración del agua de lluvias en las estaciones que se encuentran al aire libre.

El balasto es un elemento clave para que el Metro de la CDMX circule de manera segura. Gracias a estas piedras, los trenes de este transporte en la capital circulan con seguridad y se pueden reducir los riesgos durante cada viaje que se realiza.